Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Nỗ lực cao nhất để xứng đáng với niềm tin của cử tri và nhân dân

(TBTCO) - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cam kết sẽ nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri tỉnh Điện Biên và trọng trách mà Nhân dân giao phó.

Ngày 5/3/2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên đã Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với các ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại xã Tuần Giáo và xã Mường Ảng, kết hợp trực tuyến với các xã Nà Tấu, Búng Lao, Mường Lạn, Mường Mùn, Chiềng Sinh, Pú Nhung, Quài Tở, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Tủa Chùa và xã Sáng Nhè thuộc Đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Điện Biên.

Cam kết thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử

Tại hội nghị, 4 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính - Trưởng đoàn; Vừ A Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Điện Biên; Lầu A Say - Chuyên viên phòng Quản lý tín ngưỡng, tôn giáo, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên; Mùa A Sử - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy xã Núa Ngam, đã trình bày chương trình hành động của mình với các cử tri.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp xúc cử tri tại xã Tuần Giáo.

Bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, qua chương trình hành động, các ứng cử viên đều thể hiện rõ quyết tâm, tầm nhìn và định hướng hành động cụ thể trên từng lĩnh vực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương và đất nước. Trên tình hình thực tế của tỉnh, địa phương, những người ứng cử nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ và cam kết nếu được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Trong đó, tập trung quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông để thúc đẩy phát triển kinh tế, giao thương, sản xuất hàng hóa; tiếp tục gần dân, sát cơ sở, lắng nghe, kịp thời phản ánh các kiến nghị, đề xuất của cử tri đến các cấp có thẩm quyền; phát huy năng lực, tâm huyết cùng các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Đồng thời, các ứng cử viên cam kết sẽ nỗ lực thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm người đại biểu dân cử, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và cả nước nói chung.

“Được Hội đồng bầu cử quốc gia giới thiệu trở lại ứng cử tại Điện Biên, tôi coi đây không chỉ là sự tin tưởng mà cử tri và nhân dân tỉnh Điện Biên đã dành cho mình, mà còn là trách nhiệm để tôi tiếp tục góp sức với Đảng bộ và chính quyền tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Điện Biên đã đề ra, đóng góp chung vào thành quả phát triển của đất nước” Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, cử tri tại các xã mà các ứng cử viên tiếp xúc đã đánh giá cao tâm huyết, trách nhiệm và chương trình hành động của những người ứng cử. Đồng thời, mong muốn các ứng viên sau khi trúng cử Đại biểu Quốc hội sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh tới Quốc hội, góp phần ban hành những quyết sách phù hợp, đúng đắn, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri kiến nghị các đại biểu tiếp tục quan tâm đến đời sống người dân, đặc biệt là một số lĩnh vực như: tiếp tục quan tâm, phân bổ kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ cho các dự án chuyển tiếp trồng cây mắc ca còn đang dang dở của giai đoạn 2021 - 2025 sang giai đoạn 2026 - 2030; đầu tư cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông như tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên, nâng cấp đường từ Quốc lộ 12 đến cửa khẩu A Pa Chải; giới thiệu thu hút các nhà đầu tư về đầu tư tại tỉnh Điện Biên; quan tâm tới đời sống, văn hóa, giáo dục của nhân dân…

Thay mặt các ứng cử viên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trân trọng cảm ơn sự tham dự đầy đủ của các cử tri, cũng như sự quan tâm, theo dõi và những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời nhấn mạnh, ý kiến cử tri là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động. Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng đã trao đổi, giải đáp thêm các vấn đề mà cử tri nêu.

Chú trọng đề xuất những chính sách, ưu đãi đối với vùng khó khăn

Bày tỏ vinh dự khi được sự quan tâm, tín nhiệm giới thiệu tiếp tục được ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Điện Biên, Bộ trưởng cho biết, trong suốt quá trình công tác, dù ở bất kỳ cương vị nào cũng luôn nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Điện Biên nói riêng.

“Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội với cử tri, đồng hành cùng tỉnh Điện Biên trong quá trình phát triển” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cùng với đó, Bộ trưởng cho biết thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy, chính quyền tỉnh Điện Biên để nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ kịp thời vướng mắc của tỉnh; nguyện vọng của nhân dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; tạo điều kiện để tỉnh Điện Biên phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế vốn có, nâng cao đời sống của người dân…" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng cũng cam kết sẽ tích cực tham gia vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa giữa tăng trưởng và phát triển.

Trên cương vị người đứng đầu ngành Tài chính và với kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định sẽ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội và các cấp có thẩm quyền để hoàn thiện hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực của ngành Tài chính; chú trọng tham gia ý kiến, đề xuất những chính sách, cơ chế đặc thù, ưu đãi đối với vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phù hợp với thực tiễn và khả năng cân đối của nền kinh tế từng thời kỳ. Cùng với đó, sẽ tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, bao gồm giám sát tại các kỳ họp của Quốc hội; giám sát chuyên đề và thường xuyên theo Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội, của Ủy ban thường vụ Quốc hội và của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Bên cạnh đó, đối với việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Bộ trưởng khẳng định sẽ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, đóng góp một cách tích cực vào những vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định tại Quốc hội. Quan tâm, tham gia ý kiến đối với các nội dung trình Quốc hội liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia; chủ động tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội trong việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, trong đó tập trung nguồn lực cho các dự án hạ tầng thiết yếu; chú trọng phân bổ nguồn lực hợp lý cho các tỉnh miền núi, biên giới khó khăn, trong đó có tỉnh Điện Biên nhằm góp phần khắc phục các hạn chế, “điểm nghẽn”, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.