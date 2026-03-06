Ứng dụng công nghệ số trong phục vụ công tác bầu cử tại Hải Phòng

(TBTCO) - TP. Hải Phòng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong phục vụ công tác bầu cử, góp phần nâng cao tính minh bạch, dân chủ, chuẩn bị chu đáo cho ngày hội của toàn dân.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thành phố sau hợp nhất có quy mô lớn cả về diện tích và dân số. Với nền tảng hạ tầng số phát triển và kinh nghiệm tổ chức các sự kiện chính trị lớn, thành phố Hải Phòng có nhiều thuận lợi trong công tác chuẩn bị chu đáo cuộc bầu cử.

Nổi bật là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong các khâu nghiệp vụ công tác chuẩn bị bầu cử. Việc áp dụng phần mềm quản lý cử tri bước đầu phát huy hiệu quả, hạn chế trùng lặp dữ liệu, nhất là tại địa phương có khu công nghiệp, khu kinh tế, khu vực có đông lao động nhập cư và biến động dân cư lớn.

Cử tri có thể tra cứu thông tin đơn vị bầu cử, danh sách người ứng cử tại địa chỉ https://bandoso.haiphong.gov.vn/daibieuqh/

Các phường, xã trên địa bàn thành phố đều đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử xã, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, niêm yết công khai, khoa học danh sách cử tri, người ứng cử tại trụ sở UBND xã, phường và các khu vực bỏ phiếu để cử tri nắm bắt, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và ý nghĩa của cuộc bầu cử. Danh sách cử tri có tích hợp mã QR, giúp người dân thuận tiện tra cứu, kịp thời phản ánh thiếu sót tới tổ bầu cử hoặc UBND xã, phường.

Theo đại diện Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Hải Phòng, việc ứng dụng công nghệ số phục vụ bầu cử được triển khai đồng bộ. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ bầu cử; phối hợp Sở Nội vụ cập nhật các tính năng trên hệ thống bản đồ số, công khai thông tin đơn vị bầu cử và danh sách người ứng cử.

Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng triển khai phần mềm quản lý hồ sơ ứng cử và phần mềm thông tin nghiệp vụ bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Đối với phần mềm quản lý thông tin bầu cử, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp VNPT hướng dẫn các xã, phường, đặc khu kết nối đường truyền chuyên dụng tới các địa phương. Công an thành phố kiểm tra, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống máy tính sử dụng mạng chuyên dùng phục vụ bầu cử.

Một điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở phường Đồ Sơn

Bên cạnh những thuận lợi còn phát sinh một số khó khăn. Do khối lượng công việc lớn, thời gian chuẩn bị rút ngắn, tạo áp lực tiến độ cho cơ sở. Nhiều cán bộ lần đầu tham gia nhiệm vụ bầu cử còn lúng túng khi tiếp cận các phần mềm mới. Biến động dân cư sau sắp xếp đơn vị hành chính khiến việc cập nhật danh sách cử tri phát sinh nhiều tình huống.

Để khắc phục những khó khăn, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bầu cử, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong bầu cử cho các tổ chức bầu cử, nhất là nghiệp vụ bầu cử của tổ bầu cử. Sở Tư pháp tổ chức các hội nghị phổ biến quy định pháp luật về bầu cử và phát hành 195.000 tờ gấp tuyên truyền tới các địa phương.

Các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, các nhóm Zalo cộng đồng; xây dựng đồ họa, video ngắn gọn, dễ hiểu về quy trình, nguyên tắc bầu cử và thông tin người ứng cử; tranh thủ đội ngũ người có sức ảnh hưởng (KOLs) trong tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực về bầu cử trên không gian mạng, thu hút sự quan tâm của cử tri, nhất là giới trẻ.

Khu vực trụ sở phường Hồng Bàng nhiều băng rôn, pano cỡ lớn nổi bật với nội dung chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hàng nghìn băng rôn, khẩu hiệu đã được treo tại các tuyến giao thông chính, khu trung tâm hành chính và trụ sở cơ quan, đơn vị. Toàn thành phố đã lắp đặt khoảng 1.450 phướn, 300 pano và 60 cụm pano cỡ lớn tại các cửa ngõ, quảng trường và khu vực đông dân cư, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử.

Tại TP. Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử với 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 đại biểu. Trong đó, có 24 người đang cư trú và làm việc tại TP. Hải Phòng đủ tiêu chuẩn và được địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 9 người Trung ương giới thiệu ứng cử tại Hải Phòng.

Mới đây, UBND các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã in ấn thẻ cử tri theo danh sách cử tri đã niêm yết và cấp phát cho các tổ bầu cử.

Theo đó, từ ngày 5 - 12/3, các tổ bầu cử tiến hành phát thẻ cử tri cho các cử tri ở khu vực bỏ phiếu. Riêng đặc khu Bạch Long Vĩ tổ chức bầu cử sớm 1 ngày nên tổ bầu cử tiến hành phát thẻ cử tri từ ngày 4 - 11/3.

Sở Nội vụ Hải Phòng lưu ý trường hợp đến thời điểm bắt đầu bỏ phiếu mà tổ bầu cử vẫn không thể liên hệ được với cử tri để phát thẻ cử tri do cử tri có tên trong danh sách không có mặt tại nơi đã đăng ký thường trú (hoặc tạm trú) hoặc không thể liên lạc được bằng các phương tiện liên lạc khác thì tổ bầu cử thông báo đến UBND cấp xã xem xét việc xóa tên người đó trong danh sách cử tri, nhất là những địa phương có cử tri tạm trú hoặc có nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp đóng trên địa bàn.

Hiện nay, UBND 114 xã, phường đặc khu ở Hải Phòng đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND cấp xã và tại 2.577 khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, thông báo rộng rãi về danh sách cử tri và việc niêm yết để nhân dân kiểm tra.

Có 3.189.339 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại 2.577 khu vực bỏ phiếu. Trong đó, 2.537 khu vực bỏ phiếu theo thôn, tổ dân phố và 40 khu vực bỏ phiếu riêng.