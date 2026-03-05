Giá vàng hôm nay ngày 5/3: Giá vàng trong nước giảm sâu đến 4 triệu đồng/lượng

(TBTCO) - Sáng ngày 5/3, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng tiếp tục hạ giá niêm yết, trong đó giá vàng miếng và vàng nhẫn giảm mạnh, phổ biến khoảng 4 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 5/3, thị trường vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm khi nhiều doanh nghiệp kinh doanh lớn hạ giá niêm yết so với phiên trước đó.

Ở phân khúc vàng miếng, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 4 triệu đồng/lượng, đưa mặt bằng giao dịch phổ biến xuống còn 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua vào và bán ra. Riêng Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh mạnh hơn khi giảm 2,8 triệu đồng/lượng, qua đó kéo giá giao dịch về mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng.

Diến biến giá vàng trong nước tính đến sáng ngày 5/3. Nguồn: PV tổng hợp.

Đà giảm giá không chỉ xuất hiện ở vàng miếng mà còn ghi nhận tại phân khúc vàng nhẫn. Tại SJC, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 180,9 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 183,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm 4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. DOJI cũng điều chỉnh giảm 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch quanh mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, PNJ hạ giá vàng nhẫn xuống vùng 181,2 – 184,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn 3,9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với phiên trước. Bảo Tín Minh Châu giảm 2 triệu đồng/lượng, đưa giá mua vào còn 182 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 185 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 4 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch vàng nhẫn quanh mức 181,2 - 184,2 triệu đồng/lượng so với sáng liền trước.

Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay sáng nay tăng so với phiên sáng hôm qua, hiện giao dịch quanh mức 5.142,2 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, mức giá này tương đương khoảng 163,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20,6 triệu đồng/lượng. Trong vòng 30 ngày gần đây, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 331,3 USD/ounce, tương đương mức tăng 6,89%.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Theo bà Rhona O’Connell - Trưởng bộ phận Phân tích Thị trường khu vực EMEA và châu Á tại StoneX, đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố như căng thẳng liên quan đến Iran, những bất ổn xoay quanh chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và áp lực lạm phát tại Mỹ cao hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng kim loại quý này đang rơi vào trạng thái quá mua sau giai đoạn tăng mạnh.

Bà Rhona O’Connell cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ đã ghi nhận mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 1/2025, phản ánh áp lực lạm phát phía sản xuất vẫn ở mức cao. Trong khi đó, vị thế mua ròng của CFTC đã giảm đáng kể và tồn kho vàng toàn cầu từ đầu năm đến nay giảm khoảng 91 tấn, tương đương 8%, xuống còn khoảng 1.036 tấn, thấp hơn 11% so với mức trung bình của năm 2025.

Xét về kỹ thuật, chỉ báo RSI của vàng đang tiến gần ngưỡng 70, cho thấy thị trường có thể cần một nhịp điều chỉnh để giải tỏa trạng thái quá mua, dù dư địa giảm được đánh giá là không lớn. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn hiện hữu, tâm lý né tránh rủi ro tiếp tục thúc đẩy dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn như vàng.

Dữ liệu được The Kobeissi Letter dẫn lại từ Bank of America cho thấy các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận dòng vốn vào hơn 6,2 tỷ USD trong tuần qua, đánh dấu tuần thứ ba liên tiếp dòng tiền chảy vào thị trường. Tính từ đầu năm đến nay, tổng dòng vốn đổ vào các quỹ vàng đã đạt hơn 148 tỷ USD, mức cao kỷ lục theo số liệu thống kê cùng kỳ.