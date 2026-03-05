|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,817 ▲5K
|18,472 ▲50K
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,817 ▲5K
|18,473 ▲50K
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,809
|1,839
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,809
|184
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,789
|1,824
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|174,094
|180,594
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|128,064
|136,964
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|115,294
|124,194
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|102,525
|111,425
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|976
|1,065
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|67,318
|76,218
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,817 ▲5K
|1,847 ▲5K