(TBTCO) - Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước từ năm 2027, đang đặt nền móng cho một giai đoạn quản lý ngân sách chặt chẽ, minh bạch và hiệu quả hơn. Việc xác lập hệ thống tiêu chí rõ ràng, gắn với biên chế và chức năng nhiệm vụ được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy kết quả tiết kiệm chi thường xuyên mà các bộ, cơ quan trung ương đã kiên trì thực hiện nhiều năm qua.