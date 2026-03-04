Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; đồng thời chỉ đạo Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay.

Kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng tích cực

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 diễn ra sáng nay (4/3), các báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu đều thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng tiếp tục xu hướng tích cực, tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 2 tháng tăng 3%; thị trường tiền tệ, tỷ giá cơ bản ổn định; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia thấp hơn nhiều giới hạn quy định.

Cả 3 khu vực kinh tế đều phát triển tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 2 tháng tăng 10% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 7,5%). Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; đáp ứng nhu cầu tăng vào dịp Tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8%. Cả nước đón 4,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 18,0% so với cùng kỳ. Chỉ số PMI tháng 2 đạt 54,3 điểm, thể hiện xu hướng mở rộng phát triển sản xuất - kinh doanh 8 tháng liên tiếp (từ tháng 7/2025).

Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 601,3 nghìn tỷ đồng, bằng 23,8% dự toán, tăng 13,1% so với cùng kỳ (trong khi đã giảm, gia hạn khoảng 30,2 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí, lệ phí).

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,2% (xuất khẩu tăng 18,3%, nhập khẩu tăng 26,3%); nhập siêu 2,98 tỷ USD (chủ yếu là nhập khẩu tư liệu sản xuất đạt 74,7 tỷ USD, chiếm 94,1% kim ngạch nhập khẩu).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng ước đạt 5,6% kế hoạch (số tuyệt đối tăng 10,9 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ); vốn FDI đăng ký mới đạt trên 3,5 tỷ USD, tăng 61,5%; vốn FDI thực hiện đạt 3,2 tỷ USD, tăng 8,8%.

Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong 2 tháng, có gần 64.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 29,4% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường.

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất khu vực.

Đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh thực chất, đi vào chiều sâu; chuẩn bị tốt chuyến công tác của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ rất thành công; nhiều hoạt động đối ngoại cấp cao diễn ra ngay từ đầu năm; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên. Quan tâm công tác bảo hộ công dân tại các khu vực xung đột.

Xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh năng lượng

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, những kết quả đạt được là nhờ sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả của Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự điều hành của Chính phủ, các thành viên Chính phủ; sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý, tình hình còn những tồn tại, hạn chế. Cụ thể, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô lớn, nhất là lạm phát, tỉ giá, lãi suất, năng lượng trước tình hình thế giới phức tạp; tình hình sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó khăn; việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn những bất cập, chưa thông suốt; đời sống của một bộ phận người dân cải thiện chưa nhiều…

Về bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương lưu ý những yếu tố tác động tiêu cực đến nước ta, đặc biệt là xung đột đang rất phức tạp ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới. Theo đó, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIV, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và 9 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cùng với các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã được ban hành.

Thủ tướng nhấn mạnh, kiên định mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Muốn vậy, cần làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên

Về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, trước tiên, cần chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

Trong đó, Bộ Tài chính chủ trì chuẩn bị kịp thời, chất lượng các Báo cáo, tài liệu trình Hội nghị Trung ương 2, nhất là các Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 về kinh tế - xã hội, tài chính, vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn; tập trung hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách triển khai thực hiện Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước; tiếp thu ý kiến Bộ Chính trị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Các bộ, cơ quan chủ trì chuẩn bị kỹ hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất, khóa XVI, trong đó có 15 dự án luật, nghị quyết.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh, cần tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng từ 10% trở lên, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Bộ Ngoại giao chủ trì, các bộ, ngành, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả gắn với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Bộ Công thương bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu, hàng hóa thiết yếu, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh và đời sống.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững; thực hiện các giải pháp quản lý, bình ổn giá vật liệu xây dựng...

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt thúc đẩy phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; phấn đấu năm 2026 giải ngân 100% vốn Thủ tướng Chính phủ giao; vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; khẩn trương hoàn thành trong tháng 3/2026 xây dựng Cổng đầu tư một cửa quốc gia và đưa vào hoạt động sàn giao dịch tài sản mã hoá theo quy định trong tháng 3/2026.

Cùng với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.../.