Giá xăng dầu trong nước ngày mai (5/3/) dự báo có thể tiếp tục tăng mạnh. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng dự báo có thể tăng từ 1.800 - 2.100 đồng/lít. Tương tự, giá dầu có khả năng được điều chỉnh tăng mạnh hơn khoảng 3.200 - 3.400 đồng/lít.

Giá xăng dầu bán lẻ trong nước ngày mai có thể tiếp tục tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá xăng dầu trong nước được dự báo nhiều khả năng sẽ điều chỉnh tăng mạnh trong kỳ điều hành vào ngày mai (5/3), khi thị trường năng lượng thế giới vẫn biến động theo chiều hướng bất lợi cho giá bán lẻ do giá dầu thế giới leo thang và nguồn cung khu vực Trung Đông biến động.

Đầu phiên giao dịch hôm nay, giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh gần 8%, lên đỉnh cao nhất kể từ 2024. Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 4/3 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 82,85 USD/thùng, tăng 6,57% (tương đương tăng 5,11USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 75,98 USD/thùng, tăng 6,67% (tương đương tăng 4,75 USD/thùng).

Ở thị trường trong nước, theo kế hoạch, liên bộ Công thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày mai (5/3). Dựa theo diễn biến của giá xăng dầu trên thị trường thế giới, các doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước vào ngày mai có khả năng được điều chỉnh tăng mạnh.

Cụ thể, nếu cơ quan điều hành không tác động đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu thì giá xăng trong nước vào ngày mai dự báo có thể tăng mạnh. Theo đó, giá xăng trong nước được dự báo có thể tăng 1.800 - 2.100 đồng/lít; trong khi đó, dầu diesel có khả năng tăng mạnh hơn khoảng 3.200 - 3.400 đồng/lít.

Đại diện một doanh nghiệp phân phối xăng dầu tại miền Bắc cũng nhận định giá bán lẻ sẽ đồng loạt tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 5/3. Hiện mức chiết khấu tại nhiều kho về mức 0 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng mạnh 2 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên giảm. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 5 lần tăng, 4 lần giảm.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 26/2, giá xăng E5 RON 92 tăng 890 đồng/lít lên 19.520 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.000 đồng/lít, lên 20.150 đồng/lít. Dầu diesel tăng 750 đồng/lít lên 19.270 đồng/lít, dầu hỏa tăng 850 đồng/lít lên 19.460 đồng/lít; dầu mazut giảm 180 đồng/lít về 15.680 đồng/kg./.