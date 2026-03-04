Ngày 4/3: Giá bạc trong nước và thế giới lao dốc do bất ổn kinh tế toàn cầu

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (4/3) giảm mạnh do lo ngại nhu cầu công nghiệp suy yếu và áp lực bán kỹ thuật gia tăng giữa bất ổn kinh tế toàn cầu. Trong nước, giá bạc giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.660.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.690.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 89,65 USD/ounce, giảm 4,83 USD so với hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay giảm mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.042.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.136.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm, hiện được niêm yết ở mức 2.660.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.690.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 2.662.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.696.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới quay đầu giảm sâu, hiện ở mức giá 2.168.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.173.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc trong nước tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 4/3/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.660.000 2.690.000 2.662.000 2.696.000 1 kg 70.935.000 71.733.000 70.987.000 71.884.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.668.000 2.698.000 2.669.000 2.700.000 1 kg 71.141.000 71.945.000 71.183.000 71.996.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 89,65 USD/ounce; giảm 4,83 USD so với ngày 3/3.

Sự phân hóa xuất hiện giữa lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Iran leo thang làm dấy lên tâm lý lo ngại lan rộng trên các thị trường tài chính. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng, dòng tiền quốc tế có xu hướng tìm đến các tài sản an toàn để phòng ngừa biến động. Thông thường, cả vàng và bạc đều được hưởng lợi nhờ tâm lý phòng thủ đó, tuy nhiên phiên giao dịch này lại ghi nhận phản ứng hoàn toàn trái ngược.

Theo The Economic Times, vàng từ lâu được xem là “hầm trú ẩn” truyền thống trong những thời điểm bất ổn, từ khủng hoảng tài chính, chiến tranh đến các cú sốc kinh tế toàn cầu. Khi nguy cơ xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng cũng như triển vọng tăng trưởng kinh tế, nhà đầu tư nhanh chóng gia tăng tỷ trọng nắm giữ vàng nhằm bảo toàn giá trị tài sản. Lực cầu phòng thủ này đã giúp kim loại quý duy trì đà tăng mạnh, bất chấp biến động ở nhiều thị trường khác.

Trái lại, bạc lại chịu áp lực bán đáng kể. Các chuyên gia phân tích cho rằng nguyên nhân cốt lõi nằm ở đặc điểm “hai trong một” của kim loại này. Bên cạnh vai trò tài sản trú ẩn, bạc còn là nguyên liệu đầu vào quan trọng trong nhiều lĩnh vực sản xuất như điện tử, thiết bị công nghệ và năng lượng mặt trời.

Hơn 50% nhu cầu bạc toàn cầu đến từ khu vực công nghiệp. Vì vậy, khi nguy cơ chiến tranh có thể kéo theo suy giảm thương mại và sản xuất, triển vọng tiêu thụ bạc bị đặt dấu hỏi lớn. Điều này khiến giới đầu tư có xu hướng giảm vị thế, khác với chiến lược gia tăng nắm giữ vàng trong cùng thời điểm. Nói cách khác, trong khi vàng được thúc đẩy bởi nhu cầu phòng vệ rủi ro, bạc lại chịu tác động mạnh từ lo ngại suy thoái kinh tế.

Bên cạnh yếu tố cơ bản, yếu tố kỹ thuật cũng góp phần khuếch đại biên độ giảm. Khi giá bạc tiệm cận các vùng kháng cự quan trọng được thiết lập trước đó, nhiều lệnh bán tự động và hoạt động chốt lời đã được kích hoạt đồng loạt, khiến áp lực giảm giá càng gia tăng.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 4/3/2026: