Trung Đông căng thẳng, siết kiểm tra thị trường xăng dầu, ngăn đầu cơ găm hàng

(TBTCO) - Trước tình hình xung đột leo thang tại Trung Đông tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, giữ ổn định thị trường.

Ngày 3/3/2026, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ban hành công văn gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường quản lý thị trường xăng dầu trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động.

Siết kiểm tra thị trường xăng dầu, ngăn đầu cơ găm hàng. Ảnh: Hải Anh

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, xung đột leo thang tại khu vực Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên nguồn cung và mặt bằng giá dầu thô toàn cầu, kéo theo nguy cơ tác động dây chuyền tới thị trường trong nước. Để chủ động ứng phó rủi ro, cơ quan quản lý yêu cầu lực lượng Quản lý thị trường tại địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá bán.

Trọng tâm là kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường như khan hiếm nguồn hàng, gián đoạn bán hàng không có lý do chính đáng, tăng giá bất hợp lý hoặc bán không đúng giá niêm yết. Các hành vi găm hàng chờ tăng giá, đầu cơ trục lợi, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cục cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm đối với doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống cửa hàng bán lẻ. Với các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, vượt thẩm quyền, phải báo cáo ngay cấp có thẩm quyền và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để xử lý dứt điểm, tránh tạo hiệu ứng tâm lý tiêu cực trên thị trường.

Đáng chú ý, bên cạnh biện pháp kiểm tra, kiểm soát, cơ quan quản lý nhấn mạnh yêu cầu kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn thương nhân chấp hành nghiêm quy định pháp luật, nâng cao trách nhiệm bảo đảm nguồn cung liên tục cho sản xuất và tiêu dùng. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu lực lượng quản lý thị trường các cấp nếu để xảy ra vi phạm kéo dài, không được phát hiện, xử lý kịp thời.