(TBTCO) - Tháng 2/2026, hoạt động xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục tăng trưởng tích cực với kim ngạch đạt 761,54 triệu USD, tăng 15,11% so với cùng kỳ; số tờ khai hải quan, phương tiện vận tải và hành khách xuất nhập cảnh đều duy trì ở mức cao.

Theo Chi cục Hải quan khu vực XIII, trong kỳ thống kê từ ngày 15/1/2026 đến 14/2/2026, tổng số tờ khai hải quan đã đăng ký đạt 6.775 tờ, gồm 3.853 tờ khai xuất khẩu và 2.922 tờ khai nhập khẩu, tăng 10,50% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/2/2026, đơn vị đã xử lý 9.359 tờ khai, gồm 5.118 tờ khai xuất khẩu và 4.241 tờ khai nhập khẩu, tăng 30,80% so với cùng kỳ năm trước.

Về kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu, tổng giá trị trong kỳ đạt 761,54 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 445,65 triệu USD và nhập khẩu đạt 315,89 triệu USD, tăng 15,11% so với cùng kỳ. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/2/2026, kim ngạch xuất nhập khẩu qua Chi cục Hải quan khu vực XIII đạt 1.026,64 triệu USD, gồm 582,35 triệu USD xuất khẩu và 444,30 triệu USD nhập khẩu, tăng 33,46% so với cùng kỳ năm 2025.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: sản phẩm thủy sản; tàu biển các loại; sản phẩm dệt may, da giày; nhiên liệu bay; thuốc lá điếu; dăm gỗ; sản phẩm nội thất; đá dăm, đá xây dựng; khoáng sản; nông sản (hạt điều, tinh bột sắn, sắn lát...). Đây đều là những nhóm hàng có nhu cầu ổn định trên thị trường quốc tế và đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu của địa phương.

Trong khi đó, mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm xăng, dầu các loại; than đá; máy móc, thiết bị và phụ tùng; nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất như thủy sản, may mặc, gỗ nguyên liệu, nguyên phụ liệu thuốc lá, hóa chất, nguyên liệu sản xuất thuốc; kính, sắt thép; rượu vang; phân bón; đường; nhựa đường; củ sắn tươi và hạt điều.

Về phương tiện xuất nhập cảnh, trong kỳ có 92 lượt đường biển, 2.474 lượt đường hàng không và 271 lượt đường bộ. So với cùng kỳ, đường biển tăng 55,93%, đường hàng không tăng 1,98%, trong khi đường bộ giảm 7,51%.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 14/2/2026, tổng số phương tiện xuất nhập cảnh đạt 4.116 lượt, gồm 128 lượt đường biển, 3.599 lượt đường hàng không và 389 lượt đường bộ.

Trong kỳ, lượng hành khách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong đó, đường hàng không đạt 497.071 lượt, gồm 242.747 lượt xuất cảnh và 254.324 lượt nhập cảnh, tăng 7,11% so với cùng kỳ. Đường biển đạt 36.307 lượt, đường bộ đạt 21.307 lượt.

Ngoài ra, trong kỳ có 307 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan, tăng 5,50% so với cùng kỳ; lũy kế từ đầu năm đạt 324 doanh nghiệp, tăng 14,49%.

Hải quan khu vực XIII sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu. Ảnh: Lạc Nguyên

Trong tháng 3/2026, Chi cục Hải quan khu vực XIII sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình làm thủ tục hải quan nhằm kịp thời chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hải quan. Đồng thời, đơn vị sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về hải quan đến cộng đồng doanh nghiệp, chủ động nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Chi cục tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch phát triển dịch vụ logistics và chương trình xúc tiến thương mại tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng lực doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội.../.