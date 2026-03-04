Hà Nội: Bảo đảm bầu cử dân chủ, đúng luật

(TBTCO) - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy (Đơn vị bầu cử số 3) bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra sai sót phải tổ chức bầu cử lại ở bất kỳ khu vực nào.

Kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy (Đơn vị bầu cử số 3) trong sáng ngày 4/3 và phát biểu chỉ đạo về công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát kỹ lưỡng từng khâu, từng bước trong quy trình tổ chức bầu cử, đặc biệt là việc lập, niêm yết danh sách cử tri và danh sách chính thức những người ứng cử ở cả 3 cấp.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối không để xảy ra sai sót phải tổ chức bầu cử lại ở bất kỳ khu vực nào.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra an toàn, dân chủ, đúng luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Vũ Đại Thắng đề nghị các phường, nếu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội hoặc HĐND có nguyện vọng tổ chức thêm các buổi tiếp xúc để trình bày rõ hơn chương trình hành động của mình, cần tạo điều kiện thuận lợi. Đây là quyền chính đáng của ứng cử viên và cũng là quyền được thông tin đầy đủ của cử tri.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các thành viên Đoàn công tác số 2 kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các phường Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy (Đơn vị bầu cử số 3) trong sáng ngày 4/3.

Về danh sách cử tri, các đơn vị phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để khai thác hiệu quả phần mềm quản lý cư trú, đảm bảo cập nhật kịp thời biến động dân cư, không để sót cử tri, tạo điều kiện cho mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định pháp luật. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Thực tế cho thấy, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành các bước theo đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiến độ và yêu cầu chất lượng. Hà Nội có 32 đại biểu Quốc hội (15 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 17 đại biểu do thành phố giới thiệu); 125 đại biểu HĐND thành phố; 3.164 đại biểu HĐND cấp xã tại 126 xã, phường. Toàn thành phố có hơn 6.611.000 cử tri và con số này sẽ tiếp tục được thành phố cập nhật theo quy định...

Ủy ban Bầu cử TP. Hà Nội được thành lập với 27 thành viên; 126/126 xã, phường thành lập Ủy ban Bầu cử đúng thời hạn luật định. Thành phố thành lập 11 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 31 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, 831 đơn vị bầu cử HĐND cấp xã và 4.907 tổ bầu cử. Việc kiện toàn nhân sự được đặc biệt chú trọng ngay khi có thay đổi về công tác cán bộ, bảo đảm tính liên tục, ổn định của bộ máy./.