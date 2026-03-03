Việc đưa múa rối cạn và xiếc vào chương trình Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ thu hút khán giả, du khách tới hội chợ, mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào về nghệ thuật truyền thống, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tiếp cận và hiểu hơn về giá trị di sản.

Quảng bá nghệ thuật múa rối truyền thống đến với đông đảo công chúng

Trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn hơn 10 suất diễn. Chương trình được xây dựng dựa trên cảm hứng từ không khí mùa xuân của vùng đồng bằng Bắc Bộ và không gian văn hóa châu thổ sông Hồng, nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Theo Nhà hát Múa rối Việt Nam, chương trình Sắc Xuân gồm nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, tập trung phản ánh đời sống sinh hoạt, không gian lễ hội và những nét văn hóa đặc trưng của người dân vùng đồng bằng Bắc Bộ trong những ngày đầu năm mới.

Thông qua từng màn biểu diễn, các nghệ sĩ mang đến cho khán giả những “món quà đầu xuân”, góp phần tạo không khí vui tươi, ấm áp và gần gũi trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Chương trình quy tụ nhiều loại hình múa rối truyền thống như rối tay, rối que, rối chân và rối lốt… Mỗi loại hình có kỹ thuật biểu diễn và cách thể hiện riêng, tạo nên sự đa dạng về hình thức cũng như nội dung trình diễn. Việc kết hợp nhiều loại hình múa rối giúp chương trình trở nên phong phú, đồng thời mang đến cho khán giả cái nhìn toàn diện hơn về nghệ thuật múa rối cổ truyền Việt Nam.

Tiết mục “Ngày mùa” tái hiện sinh động khung cảnh làng quê Việt Nam qua những động tác múa mộc mạc, nhịp nhàng.

Các tiết mục được sắp xếp linh hoạt, phù hợp với không gian biểu diễn mở tại hội chợ, tạo điều kiện để khán giả dễ dàng theo dõi và tương tác. Qua đó, nghệ thuật múa rối không chỉ được giới thiệu tới công chúng, mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại.

Nhiều du khách chia sẻ, giữa không gian hội chợ sôi động với hàng trăm gian hàng thương mại, sự xuất hiện của múa rối mang đến một “khoảng lặng văn hóa”, giúp người xem không chỉ giải trí, mà còn cảm nhận được chiều sâu truyền thống dân tộc. Điều dễ nhận thấy trong các suất diễn là sự đa dạng của khán giả. Trẻ em háo hức ngồi kín phía trước sân khấu; phía sau, không ít người lớn tuổi chăm chú theo dõi từng tích trò, ánh mắt bồi hồi như tìm lại ký ức tuổi thơ.

Tiết mục múa rối đặc sắc tại Hội chợ Mùa Xuân 2026

Chia sẻ về ý nghĩa của việc tham gia biểu diễn tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Hiệp (Nhà hát Múa rối Việt Nam) cho biết, đây là dịp để các nghệ sĩ của Nhà hát mang những tiết mục đặc sắc phục vụ khán giả trong những ngày đầu năm. Đồng thời, việc góp mặt trong các hoạt động lớn của đất nước cũng là cơ hội để nhà hát quảng bá nghệ thuật múa rối truyền thống đến với đông đảo công chúng.

Thông qua các chương trình biểu diễn tại hội chợ, nghệ thuật múa rối không chỉ được giới thiệu tới người dân và du khách, mà còn góp phần gắn kết hoạt động văn hóa với xúc tiến thương mại, du lịch và phát triển kinh tế.

Trong thời gian tới, Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kịch mục có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức ngày càng đa dạng của khán giả, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Xiếc - nhịp điệu sôi động của mùa lễ hội

Nếu múa rối nước mang đến sắc thái truyền thống, thì các chương trình xiếc lại thổi bùng không khí sôi động và hồi hộp. Sân khấu xiếc tại hội chợ liên tục chật kín khán giả trong các khung giờ biểu diễn.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam góp mặt với chuỗi tiết mục xiếc phong phú, mang đến những trải nghiệm thị giác ấn tượng và cảm xúc đa chiều cho khán giả. Các tiết mục như: thăng bằng trên thang, hình tượng 4 - dáng đứng Việt Nam, đạp chân, cầu bật tập thể… thể hiện kỹ năng điêu luyện, sức bền và sự phối hợp nhịp nhàng của nghệ sĩ, tạo nên những khoảnh khắc hồi hộp, kịch tính. Xen kẽ là các tiết mục ảo thuật và con lăn với yếu tố bất ngờ, sáng tạo, khơi gợi sự tò mò và thích thú. Đặc biệt, phần biểu diễn Tốp hề mang lại tiếng cười sảng khoái, giúp không khí chương trình thêm gần gũi, vui tươi, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và kết nối khán giả ở nhiều lứa tuổi.

Những tiết mục nhào lộn trên không, đu dây, thăng bằng trên cao, tung hứng, ảo thuật… được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại. Mỗi lần nghệ sĩ thực hiện thành công một động tác khó, tiếng reo hò và vỗ tay vang lên không ngớt.

Đặc biệt, các tiết mục xiếc kết hợp yếu tố hài hước, tương tác trực tiếp với khán giả đã tạo nên bầu không khí thân thiện. Nghệ sĩ mời trẻ em lên sân khấu tham gia trò chơi nhỏ, tạo nên những khoảnh khắc vui nhộn và đáng nhớ.

Những tiết mục nhào lộn trên không, đu dây, thăng bằng trên cao, tung hứng, ảo thuật… được dàn dựng công phu.

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam nhấn mạnh, các đơn vị nghệ thuật tham gia hội chợ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầu tư nghiêm túc cả về nội dung lẫn hình thức. Nhiều tiết mục từng được biểu diễn trên các sân khấu chuyên nghiệp, nhưng khi đưa vào không gian Hội chợ đều được làm mới, điều chỉnh cho phù hợp với không khí mùa Xuân, mang màu sắc tươi sáng, gần gũi hơn với công chúng.

Thông qua đó, nghệ thuật không chỉ hiện diện như một hoạt động giải trí, mà còn trở thành cầu nối lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, khơi gợi tinh thần lạc quan, gắn kết cộng đồng và truyền đi thông điệp về một khởi đầu mới đầy hy vọng.

Khán giả say mê theo dõi các chương trình được tái hiện sinh động trên sân khấu.