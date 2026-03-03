Hội chợ Mùa Xuân 2026 và chiến lược nâng tầm thương hiệu quốc gia

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất nawm 2026 đã vượt khỏi khuôn khổ mua sắm Tết để trở thành diễn đàn quảng bá thương hiệu quốc gia “Vietnam Value” quy mô lớn. Với 3.000 gian hàng, doanh nghiệp không chỉ bán sản phẩm, mà còn khẳng định năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế.

Từ “trưng bày” đến “định vị giá trị quốc gia”

Diễn ra dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, do Bộ Công thương chủ trì, Hội chợ Mùa Xuân 2026 được xác lập mục tiêu rõ ràng ngay từ đầu: chuyển trọng tâm từ tiêu dùng ngắn hạn sang xây dựng thương hiệu dài hạn.

Trong 10 ngày sự kiện, dòng người tấp nập không chỉ đến mua sắm, mà còn tìm hiểu về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chứng nhận chất lượng của từng sản phẩm. Mỗi gian hàng được thiết kế như một không gian văn hóa thu nhỏ, nơi thương mại gắn liền với câu chuyện vùng miền, di sản và đổi mới sáng tạo.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và niềm tin thị trường từng bị ảnh hưởng bởi vấn nạn hàng nhái, việc nâng chuẩn ngay tại “sân nhà” được xem là bước đi chiến lược. Thương hiệu quốc gia không thể xây dựng bằng khẩu hiệu, mà bằng sự kiểm chứng thực tế của người tiêu dùng và đối tác quốc tế.

Một thông điệp xuyên suốt của hội chợ là: thị trường gần 100 triệu dân chính là nền tảng vững chắc nhất để doanh nghiệp Việt kiểm chứng chất lượng và hoàn thiện thương hiệu trước khi ra thế giới.

Tại phân khu “Xuân Thịnh vượng”, Tập đoàn TH - đơn vị vừa được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động - giới thiệu hơn 200 mã sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia. Không gian trưng bày với chủ đề “Tự hào hai tiếng Việt Nam” nhấn mạnh chuỗi giá trị khép kín từ nông trại đến bàn ăn, minh chứng cho nông nghiệp công nghệ cao và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Gian hàng của Tập đoàn TH với chủ đề "Tự hào hai tiếng Việt Nam" tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Ở lĩnh vực công nghệ, CT Group mang đến những sản phẩm thể hiện tham vọng dịch chuyển từ gia công sang sáng tạo: máy bay không người lái, chip bán dẫn, giải pháp trí tuệ nhân tạo, tiền số xanh, thậm chí cả định hướng máy tính lượng tử. Sự hiện diện của các ngành công nghệ lõi tại một hội chợ cho thấy cơ cấu sản phẩm Việt đang chuyển mình mạnh mẽ.

Khối doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã cũng tận dụng cơ hội này để nâng tầm uy tín, Công ty Hoàng Kim (Khánh Hòa) minh bạch toàn bộ quy trình sản xuất yến sào đạt chuẩn OCOP 4 sao, coi đây là “giấy thông hành” để tiến ra thị trường xuất khẩu.

Điểm chung của các gian hàng thành công là sự đầu tư bài bản vào bao bì, truy xuất nguồn gốc và câu chuyện sản phẩm. Khi người tiêu dùng ngày càng thông minh, “giá rẻ” không còn là lợi thế duy nhất. Hội chợ trở thành một “phòng thí nghiệm thị trường” thực tế, nơi sản phẩm được thử thách trực tiếp trước khách hàng và nhà mua hàng.

Từ mua sắm B2C đến kết nối B2B toàn cầu

Khác với nhiều kỳ hội chợ truyền thống, năm 2026 ghi nhận sự tham gia tích cực của hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Các tham tán thương mại tại Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản chủ động kết nối đoàn doanh nghiệp quốc tế đến khảo sát nguồn cung.

Theo ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương), giá trị lớn nhất của hội chợ không chỉ nằm ở doanh thu bán lẻ, mà ở các biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc và mạng lưới phân phối được thiết lập. Sự kiện đã chuyển mình từ không gian mua sắm thuần túy sang nền tảng giao thương thực chất.

Các nhà mua hàng quốc tế không chỉ xem mẫu mã, mà yêu cầu hồ sơ năng lực, chứng nhận chất lượng, tiêu chuẩn môi trường và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Điều này buộc doanh nghiệp Việt phải chuẩn hóa quản trị, nâng cấp công nghệ, đầu tư dài hạn thay vì chỉ tập trung vào sản lượng.

Đại diện Công ty Green Agricultural Products Trading (Philippines) bày tỏ mong muốn hợp tác trong lĩnh vực hạt điều, cacao, cà phê - những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam. Việc doanh nghiệp nước ngoài trực tiếp thẩm định tại chỗ cho thấy tính minh bạch và tiêu chuẩn quốc tế đang trở thành yêu cầu bắt buộc.

Song song đó, nhiều doanh nghiệp Việt đã chủ động đầu tư gian hàng tại các triển lãm chuyên ngành ở nước ngoài, từ xây dựng, chế biến thực phẩm đến điện dân dụng và đồ uống. Hoạt động này không chỉ quảng bá sản phẩm mà còn lan tỏa hình ảnh quốc gia, góp phần định vị “Made in Vietnam” trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Khách Trung Quốc tham quan Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Xây dựng thương hiệu quốc gia bằng chuẩn mực thật

Ở góc độ chính sách, việc tổ chức hội chợ theo chủ đề xuyên suốt và đặt trong chiến lược xúc tiến thương mại quốc gia giúp tránh tình trạng manh mún. Nhà nước đóng vai trò điều phối, tạo mặt bằng kết nối chung để doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, hợp tác.

Quan trọng hơn, hội chợ đặt ra một phép thử 3 chiều: thử sức doanh nghiệp, thử niềm tin người tiêu dùng và thử khả năng kết nối quốc tế của hàng Việt. Khi sản phẩm được công khai quy trình, được kiểm chứng bởi thị trường nội địa và được thẩm định bởi đối tác quốc tế, “Vietnam Value” không còn là khẩu hiệu mà trở thành giá trị thực.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 khép lại sau 10 ngày sôi động, nhưng dư âm không dừng ở những con số doanh thu. Điều còn lại là một thông điệp rõ ràng: Việt Nam đang nghiêm túc xây dựng thương hiệu quốc gia bằng sản phẩm thật, tiêu chuẩn thật và khát vọng thật.

Từ “sân nhà”, các doanh nghiệp đã có thêm bước đệm vững chắc để bước ra biển lớn. Và khi giá trị quốc gia được định vị bằng chất lượng và minh bạch, “Vietnam Value” sẽ không chỉ là nhãn hiệu, mà là cam kết dài hạn của hàng hóa Việt Nam trên thị trường toàn cầu.