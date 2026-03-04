PJICO là một trong những nhà bảo hiểm đồng hành cùng thương hiệu Hyundai Thành Công Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 3/3/2026, Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức công bố hợp tác chiến lược với 6 đối tác bảo hiểm uy tín hàng đầu thị trường ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chính hãng mang tên Hyundai Auto Care.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược đổi mới toàn diện của HTV trong năm 2026, hướng tới việc xây dựng hệ sinh thái toàn diện từ sản phẩm - dịch vụ sửa chữa và các dịch vụ tài chính (vay mua xe, bảo hiểm xe), mang lại giá trị bền vững cho khách hàng mua xe Hyundai tại Việt Nam.

Trong đó, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là một trong những đối tác bảo hiểm chính thức của Chương trình Bảo hiểm Hyundai Auto Care, cùng đồng hành với những tên tuổi uy tín khác như: MIC, PTI, DBV, BIC và PVI.

Thông qua việc liên kết với 6 đối tác bảo hiểm uy tín, Hyundai Thành Công Việt Nam mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn linh hoạt, đồng thời đảm bảo sự thống nhất về chất lượng dịch vụ, quy trình bồi thường và trải nghiệm chính hãng.

Bên cạnh các quyền lợi nổi bật trên, Hyundai Auto Care được cam kết triển khai đồng bộ tại tất cả đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc, với quy trình bồi thường được tinh giản, minh bạch và xử lý nhanh chóng. Đồng thời, việc cấp mới và tái tục bảo hiểm được thực hiện linh hoạt ngay tại hệ thống đại lý Hyundai, mang đến sự tiện lợi tối đa trong suốt quá trình sở hữu xe.

Sự tham gia của PJICO trong chương trình này không chỉ góp phần mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng, mà còn khẳng định năng lực, uy tín và chất lượng dịch vụ bảo hiểm của thương hiệu trong lĩnh vực bảo hiểm xe cơ giới.

Với hệ thống dịch vụ chuyên nghiệp, quy trình bồi thường nhanh chóng và chính sách hỗ trợ tối ưu, PJICO cam kết mang lại trải nghiệm bảo hiểm đáng tin cậy, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho khách hàng sử dụng xe Hyundai trên toàn quốc.

Việc PJICO trở thành đối tác trong Chương trình Bảo hiểm thương hiệu Hyundai tiếp tục đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng hợp tác và khẳng định vị thế trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Với hàng loạt ưu điểm nổi bật, Hyundai Auto Care hứa hẹn mang đến cho khách hàng giải pháp bảo vệ toàn diện cùng trải nghiệm dịch vụ vượt trội, bao gồm:

Mức phí bảo hiểm cạnh tranh chỉ từ 0,99% giá trị xe, giúp tối ưu chi phí sở hữu.

100% sửa chữa chính hãng tại hệ thống đại lý Hyundai ủy quyền trên toàn quốc, đảm bảo chất lượng dịch vụ và phụ tùng theo tiêu chuẩn chính hãng.

Dịch vụ cứu hộ miễn phí 24/7, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố có đại lý Hyundai đáp ứng dịch vụ cứu hộ với khoảng cách tối đa 80km.

Trọn gói quyền lợi bổ sung như bảo hiểm thủy kích, mất cắp bộ phận, không khấu hao khi sửa chữa, hỗ trợ chi phí thuê xe… đã được tích hợp toàn bộ trong phí mua bảo hiểm.