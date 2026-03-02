Doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết giữ nhịp tăng trưởng

(TBTCO) - Lợi nhuận quý IV/2025 của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết sụt giảm mạnh, thậm chí chuyển từ lãi sang lỗ do áp lực bồi thường và chi phí gia tăng vào cuối năm. Dù vậy, tính chung cả năm 2025, các doanh nghiệp vẫn vượt qua “vùng trũng” quý IV, duy trì tăng trưởng phí bảo hiểm gốc và giữ nhịp lợi nhuận ổn định.

“Vùng trũng” lợi nhuận quý IV/2025

Kết quả kinh doanh quý IV/2025 của 13 doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết (gồm 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ, Tập đoàn Bảo Việt hoạt động ở cả mảng nhân thọ và phi nhân thọ, cùng 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm) phản ánh bức tranh lợi nhuận phân hóa mạnh và chịu nhiều sức ép so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp giảm 30 - 90%, thậm chí chuyển từ lãi sang lỗ.

Trong nhóm 10 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chỉ một vài doanh nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm 2024. Theo đó, Bảo hiểm BSH đạt lợi nhuận trước thuế 37 tỷ đồng, tăng 17,9%; PJICO đạt 60,9 tỷ đồng, tăng 25,3%.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của các doanh nghiệp. Đồ họa: Ánh Tuyết

Ngược lại, nhiều doanh nghiệp sụt giảm lợi nhuận sâu trong quý IV/2025, như Bảo Minh chỉ còn 3,6 tỷ đồng, lao dốc 93,4%. Đáng chú ý, Bảo Long báo lỗ 25,4 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 23,2 tỷ đồng); PVI lỗ 31,3 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 154,2 tỷ đồng). Đây là quý hiếm hoi PVI rơi vào tình trạng thua lỗ theo quý trong lịch sử hoạt động, thậm chí tiêu cực hơn cả giai đoạn chịu tác động của bão Yagi năm 2024.

Các doanh nghiệp bảo hiểm khác giảm dưới 50% lợi nhuận có thể kể đến như: BIC đạt 135,1 tỷ đồng, giảm 37%; DBV đạt 23 tỷ đồng, giảm 36,3%; Bảo hiểm Agribank (ABIC) đạt 68,3 tỷ đồng, giảm 26,9%; PTI đạt 82,7 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,5%.

Ở chiều tích cực, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.061,8 tỷ đồng trong quý IV/2025, tăng 52% và bỏ xa các doanh nghiệp còn lại. Tuy nhiên, kết quả này chưa tách bạch phần đóng góp lợi nhuận giữa mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Trong nhóm tái bảo hiểm, Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia (Vinare) đạt 146,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 19,4% so với quý IV/2024; Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re, công ty con của PVI Holdings) ghi nhận lãi 55,1 tỷ đồng, giảm 39%. Đà suy giảm cho thấy, hoạt động tái bảo hiểm cũng chịu tác động từ biến động bồi thường.

Nếu loại trừ phần lợi nhuận của Tập đoàn Bảo Việt, các doanh nghiệp bảo hiểm niêm yết còn lại chỉ ghi nhận khoảng 580 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý IV/2025, giảm mạnh 48% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh thận trọng trong năm 2026

Theo đánh giá của TS. Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế cao cấp, việc lợi nhuận kế toán trước thuế của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm giảm rất sâu trong quý IV/2025 cho thấy mức độ tác động của rủi ro thiên tai là tương đối lớn, đồng thời phản ánh những giới hạn của việc phụ thuộc vào thu nhập tài chính như một nguồn bù đắp lợi nhuận.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý cuối năm vừa qua, lãnh đạo PVI cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất của PVI quý IV/2025 lỗ chủ yếu do dự phòng rủi ro bảo hiểm tăng cao liên quan đến thiên tai xảy ra cuối năm 2025, chi phí hoạt động cũng tăng mạnh trong quý này.

Thiên tai là phép thử đối với doanh nghiệp bảo hiểm "Xu hướng phân hóa lợi nhuận trong năm 2025 không chỉ là diễn biến ngắn hạn do yếu tố thiên tai, mà còn là tín hiệu cho thấy ngành bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển theo chiều sâu, trong đó hiệu quả quản trị và chất lượng tăng trưởng sẽ trở thành yếu tố quyết định vị thế của từng doanh nghiệp trên thị trường". TS. Lê Bá Chí Nhân - chuyên gia kinh tế cao cấp

Thông tin từ Hội nghị Nhà đầu tư của PVI cho thấy, năm 2026, doanh nghiệp này sẽ theo đuổi định hướng thận trọng, không đặt mục tiêu tăng trưởng quá cao. PVI dự kiến đạt 28.820 tỷ đồng doanh thu và 1.244 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. So với kết quả năm 2025, kế hoạch năm nay đặt mục tiêu doanh thu tăng nhẹ, còn lợi nhuận được xây dựng trên cơ sở thận trọng hơn trước các yếu tố rủi ro.

Đại diện PVI dự báo, chi phí quản lý rủi ro và chi phí tái bảo hiểm sẽ gia tăng, trong khi thị trường vẫn cạnh tranh chủ yếu bằng giá. Bên cạnh đó, khả năng xuất hiện các sự kiện bảo hiểm lớn cao hơn và tỷ lệ bồi thường năm 2026 có thể tăng, tạo thêm áp lực lên biên lợi nhuận.

Trao đổi với phóng viên, đại diện PVI chia sẻ, doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận thận trọng vì cho rằng, năm 2025 nhìn chung là một năm thuận lợi nếu tính bình quân, dù những tháng cuối năm kém tích cực hơn. Năm 2026, ban lãnh đạo xác định điều hành theo hướng linh hoạt, tức là thường xuyên cập nhật dự báo theo quý để thích ứng với biến động thị trường, thay vì bám cứng vào một kịch bản cố định.

Mặt khác, theo đại diện PVI, nếu như năm 2024 hứng chịu nhiều thiệt hại do bão Yagi, rủi ro dồn vào một cơn bão lớn mang tính lịch sử nên gây chú ý xã hội, thì năm 2025 lại xuất hiện nhiều đợt bão lũ liên tiếp. Mỗi đợt không gây tổn thất cực lớn riêng lẻ, nhưng cộng dồn lại vẫn tạo áp lực đáng kể.

Còn với Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý IV/2025 là 332 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2024. Ông Phan Quốc Dũng - Tổng Giám đốc Bảo hiểm Bảo Long lý giải, do ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ, nên tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý IV/2025 tăng nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2024, khiến Bảo Long lỗ 25,415 tỷ đồng trong quý này.