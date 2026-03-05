(TBTCO) - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031) và khẳng định, chương trình hành động là cơ sở để phát huy vai trò đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Chiều ngày 5/3/2026, tại xã Mường Ảng, Đoàn ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), thuộc đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Điện Biên, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm trưởng đoàn, đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 13 xã, tỉnh Điện Biên để báo cáo chương trình hành động và thực hiện vận động bầu cử.

Đoàn ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), thuộc Đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Điện Biên tiếp xúc cử tri tại xã Mường Ảng và 12, chiều ngày 5/3/2026. Ảnh: Đức Thanh

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Hội trường xã Mường Ảng và kết nối trực tuyến đến 12 điểm cầu, gồm xã: Nà Tấu, Búng Lao, Mường Lạn, Mường Mùn, Chiềng Sinh, Pú Nhung, Quài Tở, Sín Chải, Sính Phình, Tủa Thàng, Tủa Chùa, Sáng Nhè.

Ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Điện Biên có 4 người, gồm: đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài Chính; đồng chí Vừ A Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Điện Biên; đồng chí Lầu A Say - Chuyên viên phòng Quản lý tín ngưỡng, tôn giáo Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Điện Biên; đồng chí Mùa A Sử - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu và cử tri tham dự buổi tiếp xúc. Ảnh: Đức Thanh

Sau khi nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên giới thiệu tóm tắt tiểu sử những người ứng cử, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Mường Ảng phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Các ứng cử viên bày tỏ vinh dự được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội và khẳng định, chương trình hành động là cơ sở để phát huy vai trò đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực và bảo vệ lợi ích, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Dù ở cương vị nào, các ứng cử viên cũng cam kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành đường lối của Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV, trên cương vị Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đã tổ chức, điều hành hoạt động của Đoàn theo quy định pháp luật; có những đổi mới, cải tiến nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Với vai trò Đại biểu Quốc hội, đã tham gia đầy đủ, trách nhiệm các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trong quá trình lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; liên hệ chặt chẽ và thường xuyên tiếp xúc với cử tri tỉnh Điện Biên nhằm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri; thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội, các cơ quan hữu quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi của cử tri.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng trao đổi và giải đáp ý kiến cử tri. Ảnh: Đức Thanh

Khi được Hội đồng Bầu cử quốc gia giới thiệu trở lại ứng cử tại Điện Biên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng coi đây không chỉ là sự tin tưởng mà cử tri và nhân dân tỉnh Điện Biên đã dành cho mình, mà còn là trách nhiệm để tiếp tục góp sức với Đảng bộ và chính quyền tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Tỉnh đã đề ra, đóng góp chung vào thành quả phát triển của đất nước.

Trả lời ý kiến của cử tri, thay mặt cho Đoàn ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Đơn vị bầu cử số 3, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn những ý kiến phát biểu của cử tri. Những ghi nhận, đánh giá cũng như những kiến nghị cụ thể mà cử tri nêu không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với hoạt động của Đại biểu Quốc hội, mà còn là nguồn động viên, nhắc nhở để các ứng viên tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, kiến nghị của cử tri là hoàn toàn chính đáng, đây cũng là nội dung mà các Đại biểu Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh quan tâm và đã nhiều lần phản ánh đến Quốc hội trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều ý kiến đã được Quốc hội, Chính phủ ghi nhận.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu, cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Đức Thanh

Với trách nhiệm của đại biểu Quốc hội và trên cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ nhận thức rõ rằng, chính sách đúng cần đi kèm với nguồn lực đủ mạnh và cơ chế phân bổ hiệu quả.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng khẳng định sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp tục kiến nghị hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường nguồn lực cho địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp tài chính - ngân sách linh hoạt, phù hợp đặc thù miền núi, biên giới.

Đồng thời, trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương tham mưu bố trí, ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho các dự án hạ tầng thiết yếu tại khu vực miền núi, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống và bảo đảm điều kiện sản xuất của Nhân dân trên địa bàn.

"Những vấn đề cử tri nêu hôm nay đều là những nội dung lớn, có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển lâu dài của địa phương. Tôi cùng các ứng cử viên xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ để nghiên cứu, triển khai trong thời gian tới" - Bộ trưởng nhấn mạnh./.