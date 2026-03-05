Quảng Ninh dự kiến xây dựng khu kinh tế số và tri thức tự do gần 26.400 ha

(TBTCO) - Quảng Ninh đang xây dựng Đề án Khu kinh tế số và tri thức tự do với kỳ vọng hình thành một không gian phát triển động lực, dẫn dắt ứng dụng công nghệ số và kinh tế tri thức trong khu vực Đông Nam Á.

Đề án "Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh" do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần Tập đoàn APEC Group xây dựng, đồng thời có tham vấn ý kiến chuyên gia từ Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC).

Theo định hướng, khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh sẽ được hưởng đầy đủ các cơ chế ưu đãi dành cho khu kinh tế theo quy định hiện hành, đồng thời đề xuất thêm các cơ chế đặc thù mang tính vượt trội để xin phép thí điểm. Mục tiêu đặt ra là tạo lập môi trường đủ hấp dẫn nhằm thu hút các tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược, cùng đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và nhân lực công nghệ chất lượng cao trong và ngoài nước đến làm việc, sinh sống.

Khu kinh tế số và tri thức tự do dự kiến có diện tích gần 26.400 ha, nằm trên địa bàn 10 xã, phường gồm: Hoàng Quế, Yên Tử, Đông Mai, Tuần Châu, Việt Hưng, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Thống Nhất, Quảng La và Cao Xanh.

Nhà máy Jinko Solar tại Khu công nghiệp Sông Khoai, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh T.D

Không gian khu kinh tế được đề xuất cấu trúc thành 3 phân khu chức năng có tính liên kết và bổ trợ, hướng tới hình thành hệ sinh thái kinh tế số tương đối hoàn chỉnh.

Phân khu 1 có diện tích khoảng 5.770 ha, đặt tại khu vực Đông Mai - Tuần Châu - Việt Hưng. Định hướng phát triển trọng tâm gồm trung tâm nghiên cứu và triển (R&D) về trí tuệ nhân tạo (AI), cụm đại học quốc tế phục vụ đào tạo nhân lực số và khu đô thị thông minh ven biển.

Bên cạnh các chính sách hiện hành dành cho khu kinh tế, công nghiệp công nghệ số và công nghệ cao, Đề án "Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh" nhấn mạnh nhu cầu xây dựng cơ chế thí điểm "chưa có tiền lệ", mang tính cạnh tranh cao. Trọng tâm là tạo điều kiện thuận lợi để thu hút dòng vốn đầu tư công nghệ, hình thành các trung tâm nghiên cứu - đào tạo - sản xuất, và từng bước xây dựng Quảng Ninh trở thành vùng động lực kinh tế số gắn với đổi mới sáng tạo.

Phân khu 2 là phân khu lớn nhất, khoảng 19.380 ha, trải trên các khu vực Việt Hưng, Bãi Cháy, Hoành Bồ, Thống Nhất, Cao Xanh và Quảng La. Đề án gợi mở các chức năng như quản trị thông minh trên nền tảng “bản sao số” (Digital Twin), trung tâm hành chính số kiểu mẫu, đô thị sinh thái phía Bắc, trung tâm dữ liệu dự phòng (DR), cùng các hoạt động công nghiệp và dịch vụ logistics hỗ trợ.

Phân khu 3 có diện tích khoảng 1.230 ha, nằm trên địa bàn Hoàng Quế - Yên Tử. Khu vực này được định hướng phát triển sản xuất bán dẫn và linh kiện phần cứng.

Cuộc họp cho ý kiến góp ý vào Đề án "Khu kinh tế số và tri thức tự do Quảng Ninh". Ảnh QMG

Nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận thí điểm, mô hình này được kỳ vọng sẽ mở ra không gian cho phép thử nghiệm các mô hình quản trị và công nghệ mới, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương trong giai đoạn tới.

Tại buổi họp cho ý kiến góp ý vào Đề án, các thành viên Hội đồng Tư vấn cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh đã tham gia đóng góp ý kiến, tư vấn và đề xuất một số nội dung trọng tâm, như: nguồn năng lượng riêng sử dụng cho việc vận hành khu kinh tế; nguồn nhân lực phục vụ hoạt động của khu kinh tế; việc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, phân chia theo lộ trình, giai đoạn, có tính định lượng và có tính khả thi, tránh dàn trải.

Đồng thời, làm rõ những khó khăn, điểm nghẽn để có giải pháp, tránh tính hình thức, một chiều; xác định các nhà đầu tư chiến lược để xúc tiến, thu hút đầu tư; xây dựng thêm đặc thù của khu kinh tế gắn với tiềm năng nổi trội, lợi thế khác biệt của tỉnh so với các địa phương khác trong quốc gia và cả khu vực để làm nổi bật sức cạnh tranh, hấp dẫn của khu kinh tế…

Ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn cấp tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng, các chuyên gia, lãnh đạo quản lý, nhà khoa học là thành viên Hội đồng tiếp tục có thêm các ý tưởng, giải pháp để tỉnh có cơ sở xây dựng hoàn thiện Đề án đảm bảo thực hiện thành công mô hình khu kinh tế số và tri thức tự do; đưa Quảng Ninh trở thành một thành phố kinh tế số kiểu mẫu, vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và cạnh tranh toàn cầu, là một trong những đầu tàu kinh tế quan trọng của quốc gia; góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ vươn tầm khu vực châu Á - Thái Bình Dương.