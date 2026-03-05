Nhiều công ty tài chính sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông sau năm kinh doanh khởi sắc

(TBTCO) - Đến thời điểm này, có khá nhiều công ty tài chính đã công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Dù các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể chưa được tiết lộ, trong bối cảnh kết quả kinh doanh của ngành ghi nhận sự cải thiện đáng kể trong năm qua, có công ty đảo chiều báo lãi.

Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Tín Việt (VietCredit - mã Ck: TIN) vừa công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội là 20/3. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

Nội dung họp dự kiến bao gồm báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026; báo cáo tự đánh giá hoạt động của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban Kiểm soát năm 2025. Ngoài ra, đại hội cũng sẽ xem xét thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cùng các nội dung về thù lao, phụ cấp, thưởng và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

Nhiều công ty tài chính sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Ảnh tư liệu.

Công ty Tài chính Tổng hợp cổ phần Điện lực (EVF - mã Ck: EVF) cũng công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 3/4, địa điểm cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông và đăng tải trên website của EVF.

Nội dung đại hội dự kiến bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, kế hoạch hoạt động năm 2026, báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Năm 2025 ghi nhận sự cải thiện đáng kể về kết quả kinh doanh của nhiều công ty tài chính. Đơn cử, VietCredit đạt 1.303 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đảo chiều mạnh so với mức lỗ 156 tỷ đồng của năm 2024, qua đó, đánh dấu năm kinh doanh tích cực nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tăng trưởng tín dụng nhanh cũng tạo áp lực lên chất lượng tài sản khi tổng nợ xấu cuối quý năm 2025 đạt khoảng 1.022 tỷ đồng, tăng hơn 105% so với đầu năm và tương đương 6,88% tổng dư nợ.

Với FE Credit, kết thúc năm 2025, công ty tài chính tiêu dùng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 611 tỷ đồng, tăng 19,3% so với năm 2024. Sau khi quay lại trạng thái có lãi từ quý II/2024, FE Credit duy trì đà phục hồi với thu nhập lãi thuần cả năm tăng 11,6%, đạt 12.465 tỷ đồng.

Trong khi đó, EVF ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.104,2 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 57% so với cùng kỳ và vượt 15% kế hoạch đề ra, đồng thời lần đầu tiên đưa lợi nhuận trước thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Tại thời điểm cuối năm, dư nợ tín dụng của EVF đạt 61.745 tỷ đồng, được phân bổ vào nhiều lĩnh vực như điện lực, xây dựng, bán buôn - bán lẻ, tài chính, công nghệ và bất động sản./.