(TBTCO) - Trong danh sách những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), Nhà giáo ưu tú - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính, nhận được nhiều sự quan tâm của giới chuyên môn. Với nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính - ngân sách và đào tạo nguồn nhân lực kinh tế, ông được kỳ vọng có thể mang đến những góc nhìn chuyên môn sâu cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.