100% địa phương hoàn thành xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, 34 địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Việc làm này đã đánh dấu bước chuyển quan trọng trong quản lý tài sản công.

Theo đó, toàn bộ 25.885 cơ sở nhà, đất đã được xử lý, bảo đảm 100% cơ sở đều có chủ thể chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, khai thác hoặc xử lý theo đúng quy định.

Cũng theo Bộ Tài chính, kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tổ chức, bảo đảm điều kiện hoạt động thông suốt của chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, tránh tình trạng bỏ trống, lãng phí hoặc sử dụng sai mục đích.

100% địa phương hoàn thành xử lý tài sản công dôi dư.

Cùng với việc xử lý nhà, đất, các địa phương đã bảo đảm đầy đủ máy móc, trang thiết bị làm việc cho 100% số xã sau sắp xếp. Đây là điều kiện quan trọng để chính quyền cơ sở vận hành ổn định ngay sau khi kiện toàn tổ chức. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục rà soát, bố trí kinh phí thay thế các máy móc, thiết bị đã được trang bị trước đó, nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở trong giai đoạn mới.

Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, xử lý 25.885 cơ sở nhà, đất trên cả nước, Bộ Tài chính đang tiếp tục đề nghị các địa phương đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế phân cấp, rà soát tiêu chuẩn, định mức và tăng cường thanh tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác tài sản công trong giai đoạn tới.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công sau sắp xếp, bảo đảm hiệu quả, công khai, minh bạch và tránh thất thoát, lãng phí, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung trọng tâm.

Cụ thể, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục rà soát, ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản theo thẩm quyền để triển khai các quy định do Trung ương ban hành, đặc biệt là các quy định về phân cấp trong quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý; tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân. Đồng thời, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức, nhằm bảo đảm cơ sở pháp lý, tăng cường phân cấp, phân quyền và đẩy nhanh tiến độ xử lý, khai thác tài sản công.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo việc sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất, tài sản công khi sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy định của pháp luật, các công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về xử lý trụ sở, tài sản công khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Đồng thời, các tỉnh, thành phố cần tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng xe ô tô, máy móc, thiết bị phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý theo tiêu chuẩn, định mức do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong việc bố trí, sắp xếp, xử lý, khai thác trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các loại tài sản công khác thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, phòng ngừa thất thoát, lãng phí.