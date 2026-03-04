Cổ phiếu Chứng khoán Vietcap tăng trần, đón hơn 190 tỷ đồng từ khối ngoại

Trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục nối dài xu hướng bán ròng, cổ phiếu Chứng khoán Vietcap (VCI) trở thành điểm sáng nổi bật nhất thị trường khi tăng kịch biên độ và dẫn đầu giá trị mua ròng.

VCI ngược dòng, "sáng" nhất nhóm chứng khoán

Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) trở thành điểm sáng của thị trường trong phiên hôm nay sau khi bật tăng mạnh từ đầu giờ chiều và duy trì đà hưng phấn đến hết phiên, đóng cửa tại mức giá trần 40.850 đồng/cổ phiếu, tăng 6,94%.

Thanh khoản của cổ phiếu VCI đạt 1.325 tỷ đồng, nằm trong top 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất toàn thị trường, cho thấy dòng tiền vào mạnh mẽ và mang tính chủ động.

Diễn biến giá cổ phiếu VCI từ đầu năm đến nay - Nguồn: Trading View

Đáng chú ý, VCI cũng là cổ phiếu được khối ngoại mua ròng mạnh nhất phiên với giá trị 194,7 tỷ đồng. Lực cầu ngoại đóng vai trò quan trọng giúp cổ phiếu này bứt phá trong bối cảnh thị trường chung chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh VCI, sắc xanh cũng áp đảo tại dòng cổ phiếu chứng khoán. Tuy nhiên, trong nhóm chứng khoán, VCI là trường hợp nổi bật nhất cả về biên độ tăng lẫn quy mô giao dịch.

Khối ngoại bán ròng gần 1.800 tỷ đồng

Một số cổ phiếu khác cũng được mua ròng đáng kể như DCM (91,9 tỷ đồng), VCB (82,5 tỷ đồng), HCM (69,4 tỷ đồng), CTG (61 tỷ đồng), VRE, BID, TCX, HDG và TNG. Điểm chung là hầu hết các cổ phiếu được mua ròng đều tăng giá trong phiên.

Dù xuất hiện điểm sáng ở VCI, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng mạnh. Tổng giá trị bán ròng trong phiên đạt 1.786 tỷ đồng trên 3 sàn, trong đó riêng HOSE ghi nhận mức bán ròng 1.691 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung vào các cổ phiếu vốn hóa lớn. FPT dẫn đầu danh sách bán ròng với 393 tỷ đồng, tiếp theo là POW (329 tỷ đồng), VHM (232 tỷ đồng), STB (201 tỷ đồng), BSR (190 tỷ đồng). Ngoài ra, cổ phiếu PVD, PVS, SSI, VIC và E1VFVN30 đều bị bán ròng trên trăm tỷ đồng. Một số cổ phiếu dầu khí như BSR, PVD vẫn duy trì đà tăng, nhưng vẫn nằm trong top các cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất khi khối ngoại chốt lời sớm.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng mạnh nhất phiên 4/3 - Nguồn: Dstock

Xu hướng bán ròng của khối ngoại không chỉ xuất hiện tại thị trường Việt Nam. Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang, làm gia tăng rủi ro địa chính trị và lo ngại gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng đã kéo thị trường tài chính toàn cầu tiếp tục biến động mạnh. Dòng tiền quốc tế có xu hướng rút khỏi tài sản rủi ro, dịch chuyển sang các kênh an toàn hoặc những nhóm ngành có lợi thế trong bối cảnh giá năng lượng biến động.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng chịu áp lực tương tự. Trước đó, tháng 2 ghi nhận khối ngoại bán ròng 7.842 tỷ đồng - tháng bán ròng thứ hai liên tiếp. Cả năm 2025, các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng kỷ lục 135.318 tỷ đồng và vẫn chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Tuy nhiên, các chuyên gia kỳ vọng, thị trường chứng khoán tháng 3 có thể mang lại chuyển biến tích cực hơn khi FTSE Russell dự kiến phê duyệt nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ cận biên lên mới nổi sơ cấp./.