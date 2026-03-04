Siết chặt kiểm nghiệm, giám sát sản phẩm sữa và dinh dưỡng cho trẻ

(TBTCO) - Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường năng lực kiểm nghiệm và giám sát thực phẩm lưu thông trên thị trường, đặc biệt là các sản phẩm sữa và dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc nâng cao năng lực kiểm nghiệm và giám sát các sản phẩm thực phẩm.

Theo Bộ Y tế, thời gian gần đây, các nước như Đức, Anh, Pháp, Australia đã thu hồi một số lô sản phẩm sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide - độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra, có thể gây hại cho sức khỏe, nhất là trẻ em.

Để chủ động phòng ngừa sự cố an toàn thực phẩm và bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.

Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố củng cố, nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm tại địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và hậu kiểm thực phẩm. Ảnh: TL.

Trước hết, các địa phương cần xây dựng kế hoạch giám sát thực phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó tập trung vào sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ theo các cảnh báo của Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm).

Trường hợp phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu, phải kịp thời thu hồi và phát đi cảnh báo để người dân biết, phòng tránh. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề nghị củng cố, nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm tại địa phương, đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát và hậu kiểm thực phẩm.

Việc chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm được nhấn mạnh nhằm bảo đảm kết quả chính xác, phục vụ hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và phòng ngừa sự cố an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, các đơn vị kiểm nghiệm cần xây dựng phương pháp thử xác định độc tố cereulide trong nền mẫu sữa và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Đây được xem là giải pháp quan trọng để chủ động phát hiện nguy cơ, kịp thời cảnh báo, hạn chế tối đa tác động đến sức khỏe cộng đồng.