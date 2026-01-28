(TBTCO) - Chiều 27/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố cảnh báo 5 sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 26/1, theo thông tin cảnh báo của Cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) - Trung Quốc tại đường link (https://www.cfs.gov.hk/english/rc/subject/files/20260126_5.pdf) và thông tin cảnh báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) tại đường link (https://www.foodstandards.gov.au/media/media-statement-recall-infant-formula-due-potential-toxin-contamination) về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ, danh sách như sau:

Cục An toàn thực phẩm cảnh báo 5 sản phẩm sữa nghi nhiễm độc tố có thể gây hại cho trẻ.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên;

Làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên; đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/1/2026.

Cũng liên quan đến các sản phẩm nêu trên, cùng ngày Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do Công ty Vitagermine sản xuất và sản phẩm thực phẩm công thức Alula Colic & Constipation do Công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng xã hội (tiktok) tại địa chỉ: https://www.tiktok.com/@pp.store8888/video/7574253758507502866?q=Baby%20bio%20optima%201&t=1769494767179;https://www.tiktok.com/@georgiar10/video/7598359156977929479?q=Alula%20Colic%20%26%20Constipation&t=1769494992780

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm trên nền tảng xã hội, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục gỡ bỏ địa chỉ tiktok nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Trong ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm trên đang được quảng cáo và kinh doanh trên một số sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Ausmart (https://shopee.vn/search?keyword=babybio%20optima%201; https://www.lazada.vn/catalog/?q=Babybio%20Optima%201%20; https://ausmart.vn/search?query=Alula+Gold+Reflux&type=product)./.