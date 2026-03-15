Hơn 2,5 triệu cử tri Hưng Yên nô nức đi bầu cử

(TBTCO) - Hoà chung không khí rộn ràng trong cả nước, hôm nay, ngày 15/3, hơn 2,5 triệu cử tri của Hưng Yên từ thành thị đến nông thôn đều nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại 2.451 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đều được trang trí cờ hoa rực rỡ, tạo không khí phấn khởi để mỗi cử tri sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân trong nhiệm kỳ tới, góp phần xây dựng Hưng Yên ngày càng phát triển, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đại biểu, cử tri tới dự lễ khai mạc và thực hiện bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 14, Đơn vị bầu cử số 4, Tổ dân phố Yên Tập, phường Mỹ Hào.

Không khí tại điểm bỏ phiếu diễn ra nghiêm túc, trật tự; mỗi cử tri đều háo hức thực hiện quyền bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Các tổ bầu cử thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.

Tại khu vực bỏ phiếu số 16 Nhà Văn hóa thôn Phúc Bồi, xã Quỳnh Phụ, tỉnh Hưng Yên, ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại điểm bỏ phiếu để tham dự lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân. Trong và ngoài khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng, các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tham gia bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 16 xã Quỳnh Phụ.

Theo đại diện tổ bầu cử, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đều nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình trong ngày hội lớn của đất nước. Những lá phiếu của các cử tri đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, niềm tin và sự đồng thuận hướng về thành công chung của cuộc bầu cử.