Tổng Bí thư Tô Lâm và các Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Theo kết quả vừa được công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các Ủy viên Bộ Chính trị đều được cử tri tín nhiệm và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vừa được Hội đồng Bầu cử quốc gia công bố tất cả 19 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV ứng cử đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa mới.

Danh sách chi tiết và số phiếu của 500 đại biểu Quốc hội khóa 16 vừa trúng cử

Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm trúng cử ở đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội, gồm các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa. Số phiếu bầu cho Tổng Bí thư Tô Lâm là 562.020 phiếu, đạt tỷ lệ 98,66% số phiếu hợp lệ.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI với 688.391 phiếu, đạt tỷ lệ 95,06% số phiếu hợp lệ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ứng cử tại đơn vị bầu cử số 12 TPHCM, gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 12, TP.HCM.

Tại TP. Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, gồm các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Hải Vân. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trúng cử với 408.070 phiếu, đạt tỷ lệ 89,33% số phiếu hợp lệ.

Cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, ở khối các Ban Đảng Trung ương, các lãnh đạo đứng đầu đều trúng cử đại biểu Quốc hội XVI.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu tại đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội.

Trong đó, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng sau một khóa làm đại biểu Quốc hội khóa XV, tiếp tục ứng cử tại Hải Phòng và trúng cử, trở thành đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết ứng cử tại tỉnh Tuyên Quang và lần đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, khi ứng cử tại tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc ứng cử tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần đầu ông ứng cử đại biểu Quốc hội và trúng cử.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trúng cử khi tham gia ứng cử tại tỉnh Lạng Sơn. Ông đã có kinh nghiệm 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (XIV, XV).

Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, ứng cử tại tỉnh Đắk Lắk và trúng cử. Trước đó, ông là đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ở địa phương, Bí thư 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Trong đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc lần đầu ứng cử đại biểu Quốc hội và trúng cử. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đã có 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (khoá XIV và XV) và lần này tiếp tục trúng cử.

Ở khối Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ứng cử tại tỉnh Bắc Ninh. Ông đã có 3 khóa làm đại biểu Quốc hội (XIII, XIV, XV) và tiếp tục trúng cử ở khóa XVI.

3 Ủy viên lần đầu tham gia Ban Bí thư cũng có tên trong danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cụ thể, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ứng cử tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ứng cử tại tỉnh Lào Cai, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng ứng cử tại tỉnh Lâm Đồng.

Ở khối Chính phủ có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, ứng cử tại TP Huế và trúng cử. Ông là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ứng cử tại TP Cần Thơ. Đây là lần đầu ông ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội.

Danh sách các Ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội có 3 sĩ quan cấp tướng, gồm 2 tướng quân đội và 1 tướng công an.

Cụ thể, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử tại tỉnh Thái Nguyên - địa bàn ứng cử của ông trong khóa XV, và tiếp tục trúng cử ở khóa XVI.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, lần đầu ứng cử tại tỉnh Hưng Yên và trúng cử đại biểu Quốc hội.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, ứng cử tại tỉnh Tây Ninh. Ông cũng có 2 khóa làm đại biểu Quốc hội (XIV, XV) và tiếp tục trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong khi đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn trúng cử đại biểu Quốc hội khi ứng cử tại Nghệ An. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài ứng cử tại Phú Thọ và trúng cử đại biểu Quốc hội./.