Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

(TBTCO) - Chiều 21/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng bầu cử quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại với quá trình chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng bằng tinh thần trách nhiệm, sự chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Trong suốt quá trình đó, tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch đã được thể hiện xuyên suốt từ việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu cho đến công tác tổ chức hiệp thương, lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chủ trì cuộc họp báo.

Bước tiến mạnh mẽ về chất lượng đại biểu và công tác tổ chức

“Kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử là minh chứng sinh động về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về năng lực lãnh đạo của Đảng và hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị; đồng thời qua đó cũng khẳng định niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước” -Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định.

Trong thành công chung của cuộc bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí qua việc xây dựng khối lượng tin, bài rất lớn để thông tin, tuyên truyền sâu rộng, phản ánh kịp thời, sinh động không khí bầu cử trên cả nước, cổ vũ, động viên cử tri thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân.

Tại họp báo, ông Lê Quang Mạnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XVI

Theo ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, không chỉ ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất từ trước đến nay, kỳ bầu cử lần này còn đánh dấu bước tiến mạnh mẽ về chất lượng đại biểu và sự đổi mới toàn diện trong công tác tổ chức.

Theo báo cáo kết quả bầu cử, cả nước có khoảng 76,19 triệu trên tổng số hơn 76,42 triệu cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ ấn tượng 99,70%. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay, minh chứng rõ nét cho ý thức chính trị và trách nhiệm công dân của người dân cả nước. Kết quả, cử tri cả nước đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ở cấp địa phương, 2.552 đại biểu HĐND cấp tỉnh và 72.437 đại biểu HĐND cấp xã cũng đã được bầu chọn thành công theo đúng luật định.

5 người tự ứng cử không trúng cử

Đáng chú ý, cơ cấu Quốc hội khóa XVI có sự chuyển dịch rất tích cực khi giảm bớt đại biểu kiêm nhiệm ở khối hành pháp, tư pháp và tăng mạnh đại biểu chuyên trách. Tỷ lệ đại biểu Quốc hội dự kiến hoạt động chuyên trách trúng cử đạt mức cao nhất trong lịch sử với 40%. Đặc biệt, lần đầu tiên trong 16 nhiệm kỳ, tỷ lệ trúng cử của các ứng viên do Trung ương giới thiệu về địa phương đạt mức cao nhất (214/216 người). Cũng theo ông Nguyễn Hữu Đông, trong số 5 người tự ứng cử, không có người nào trúng cử.

Chủ nhiệm Uỷ ban công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông tại cuộc họp báo.

Nghị trường khóa mới cũng ghi nhận sự đa dạng hóa sâu sắc khi lần đầu tiên có đại diện của dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam, trong khi tỷ lệ đại biểu nữ trúng cử tiếp tục được duy trì ở mức cao 30%.

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thời gian chuẩn bị bị rút ngắn 2 tháng so với các nhiệm kỳ trước, cùng với những khó khăn do sắp xếp lại đơn vị hành chính. Tuy nhiên, đây lại là kỳ bầu cử đầu tiên mạnh dạn ứng dụng chuyển đổi số toàn diện, giúp nâng cao tối đa tính công khai, minh bạch và chính xác.

Quá trình tổ chức được đánh giá là dân chủ, an toàn tuyệt đối, không phát sinh tình huống phức tạp bất thường và số lượng đơn thư khiếu nại giảm mạnh so với các khóa trước. Thành công này, theo ông Nguyễn Hữu Đông, bắt nguồn từ sự chỉ đạo sát sao của hệ thống chính trị, sự phối hợp nhịp nhàng từ Trung ương đến cơ sở và đặc biệt là sự đồng lòng, tin tưởng của các tầng lớp nhân dân.

Trong thời gian tới, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ tiến hành công bố danh sách người trúng cử, xem xét giải quyết các khiếu nại (nếu có) và báo cáo tổng kết, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI./.