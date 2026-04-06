Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Sáng 6/4, tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Quốc hội khoá XVI đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất.

Tham dự phiên khai mạc có: Tổng Bí thư Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội làm lễ chào cờ trong phiên khai mạc Kỳ họp.

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, các đại biểu Quốc hội thuộc 34 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và lãnh đạo các địa phương, các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội khoá XV Trần Thanh Mẫn nêu rõ cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã thành công tốt đẹp. Kết quả của cuộc bầu cử tiếp tục khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của đất nước Việt Nam trên trường quốc tế.

Thay mặt các vị đại biểu Quốc hội mới trúng cử, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến cử tri và nhân dân cả nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vị đại biểu Quốc hội tiền nhiệm, đặc biệt là lãnh đạo Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội khóa XV đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng.

Trong bối cảnh đất nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Quốc hội đã không ngừng nỗ lực có nhiều đổi mới đột phá, đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Quốc hội số, trí tuệ nhân tạo, khẳng định vai trò đi trước một bước về thể chế, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và ngoại giao nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đất nước ta sau 40 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm, quy mô nền kinh tế đạt 514 tỷ USD, đứng thứ 32 nền kinh tế thế giới; tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây đạt 6,2%/năm, riêng năm 2025 đạt 8,02%; thu nhập bình quân đầu người 5.026 đôla Mỹ; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,3%; hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.

Để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới; mới đây là Kết luận số 18, ngày 2/4/2026, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội khóa XVI cần tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu của các nhiệm kỳ trước; nêu cao tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị, lập trường kiên định, tư duy quản trị hiện đại, phản biện sâu sắc, khách quan trên tinh thần xây dựng; có kỹ năng lập pháp và tầm nhìn dài hạn, có khả năng phân tích và năng lực tiếp cận những vấn đề mới, đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ; đảm bảo hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống".

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thông qua chương trình Kỳ họp thứ Nhất gồm những nội dung quan trọng. Thứ nhất, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Đây cũng là định hướng chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Thứ hai, Quốc hội nghe Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày báo cáo tổng kết Cuộc bầu cử; kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 16 trúng cử; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; xem xét kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Thứ ba, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Đây là nội dung trọng tâm của Kỳ họp, có ý nghĩa quan trọng, quyết định trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước trong cả nhiệm kỳ.

Thứ tư, xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước; trong đó, việc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đề xuất các giải pháp có tính đột phá, khả thi trước bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là những tác động do xung đột tại khu vực Trung Đông, nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Đồng thời, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024; xem xét, quyết định các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn.

Thứ năm, xem xét, thông qua 8 luật và 1 Nghị quyết quy phạm pháp luật, Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027, Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội và Nghị quyết chung Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.