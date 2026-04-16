Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam chủ động tham gia ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị, đổi mới sáng tạo, thiết kế và làm chủ công nghệ

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây không chỉ là dịp quan trọng để các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại, mà còn là biểu tượng sinh động cho tình hữu nghị truyền thống gần 50 năm - mối quan hệ đã được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng niềm tin, sự sẻ chia và tình cảm chân thành.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế là một quốc gia ổn định, thân thiện, an toàn; điểm đến đầu tư hấp dẫn; trung tâm sản xuất năng động và nền kinh tế có mức độ hội nhập cao.

Quy mô nền kinh tế năm 2025 của Việt Nam ước đạt khoảng 514 tỷ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN. Việt Nam thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới, với tổng vốn FDI thu hút lũy kế đạt khoảng 530 tỷ USD, trong đó năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định và bền vững của dòng vốn đầu tư quốc tế với tổng vốn đăng ký đạt trên 38,4 tỷ USD.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kết quả trên có được trước hết là nhờ Việt Nam luôn duy trì được môi trường chính trị - xã hội ổn định, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư. Cùng với đó, môi trường đầu tư của Việt Nam ngày càng hấp dẫn và cạnh tranh hơn. Đến nay, Việt Nam đã ký kết 17 hiệp định thương mại tự do với trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất thế giới và ngày càng đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, các chuỗi cung ứng.

Về khuôn khổ pháp luật, chỉ tính riêng trong năm 2025, Quốc hội Việt Nam đã thông qua nhiều luật quan trọng, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và cạnh tranh hơn.

Việt Nam có lợi thế về chi phí sản xuất hợp lý, nguồn lao động trẻ, năng động và khả năng thích ứng nhanh, hệ thống hạ tầng, khu công nghiệp và logistics được cải thiện mạnh mẽ, trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều tập đoàn đa quốc gia.

Vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng gia tăng trên trường quốc tế. Với chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa, Việt Nam đã xây dựng được hình ảnh là một đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế; giúp mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, công nghệ và tri thức từ toàn cầu.

“Việt Nam không chỉ tham gia, mà sẽ chủ động tham gia ở vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị; Việt Nam không chỉ sản xuất, mà còn đổi mới sáng tạo, thiết kế và làm chủ công nghệ” - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định mục tiêu trở thành một trong những trung tâm sản xuất, dịch vụ, đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao ở khu vực châu Á; một đối tác chiến lược, một mắt xích quan trọng và đáng tin cậy trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Để đạt được những mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Việt Nam xác định phải phát huy tối đa nội lực, đồng thời tận dụng hiệu quả ngoại lực thông qua hội nhập và hợp tác quốc tế. Nội lực bao gồm con người, tài nguyên và văn hóa - 3 nguồn sức mạnh căn bản của dân tộc. Ngoại lực là hội nhập quốc tế, là sức mạnh của thời đại. Sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực sẽ tạo nên sức bật mới cho phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Quochoi.vn

Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược lâu dài

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực, đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa châu Á và châu Âu. Ngược lại, Việt Nam là nền kinh tế năng động, có tốc độ tăng trưởng cao, là cửa ngõ quan trọng để Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận thị trường Đông Nam Á và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những lợi thế bổ trợ này chính là nền tảng vững chắc để hai nước thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới.

Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, quy mô và kết quả hợp tác hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của hai nước. Kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt khoảng 2 tỷ USD.

“Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ, chuỗi cung ứng được tái cấu trúc, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh trở thành xu thế chủ đạo, việc nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Tọa đàm hôm nay là cơ hội quan trọng để chúng ta cùng trao đổi, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn” - Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ. “Chúng tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, quan hệ hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới, sâu sắc hơn, thực chất và hiệu quả hơn; tạo xung lực cho sự phát triển của mỗi nước; đồng thời đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển tại hai khu vực cũng như trên thế giới” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh./.