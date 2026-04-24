Kỳ họp thứ Nhất bế mạc: Tạo khí thế, động lực mới cho nhiệm kỳ mới

Hoàng Yến

13:24 | 24/04/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 24/4, sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay chỉ trong thời gian rất ngắn, sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đó là, tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Đồng thời, quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc

Trước những yêu cầu mới của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản. Các vị đại biểu Quốc hội đã phát huy cao độ trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; tận dụng tối đa thời gian, làm việc với cường độ cao, kể cả Thứ Bảy, Chủ nhật; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc, chất lượng. Nhờ đó, Kỳ họp đã hoàn thành khối lượng lớn các công việc.

Cụ thể, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

“Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều Luật, Nghị quyết thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Các chính sách ban hành tại Kỳ họp vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, thúc đẩy phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm cụ thể. Đồng thời quy định cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026-2030 bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công; Kế hoạch đầu tư công trung hạn. Quốc hội cũng đã quyết định thành lập thành phố Đồng Nai; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử và xem xét nhiều báo cáo quan trọng khác.

Trên cơ sở các nội dung đã được Quốc hội quyết nghị, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các địa phương, ngay sau Kỳ họp, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua; tập trung ban hành đầy đủ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, không để khoảng trống pháp lý, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội phát huy hiệu quả thiết thực trong thực tiễn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ Nhất tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho cả nhiệm kỳ Quốc hội. Nhân dịp này, Quốc hội trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời, bày tỏ sự tri ân sâu sắc các vị đại biểu Quốc hội tiền nhiệm đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Quốc hội. Quốc hội cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan.

Toàn cảnh phiên bế mạc Kỳ họp sáng 24/4.

Nêu rõ đất nước ta đang đứng trước thời cơ và vận hội phát triển mới, đan xen với những khó khăn, thách thức ngày càng phức tạp, Chủ tịch Quốc hội cho biết bối cảnh đó đặt ra yêu cầu Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống để đưa vào nghị trường; đưa nguyện vọng của Nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

Kế thừa và phát huy thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ Quốc hội trước, với niềm tin và khí thế mới, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, đồng hành cùng Chính phủ và cả hệ thống chính trị, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, biến khát vọng thành hành động, kết quả cụ thể quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tất cả vì mục tiêu: đất nước phồn vinh, văn minh - Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu tại Tọa đàm chính sách thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Hiệu quả pháp luật không chỉ "tốt trong văn bản" còn phải "tốt trong cuộc sống"

Đón "cú hích" chính sách cho đầu tư PPP hạ tầng giao thông

Đến năm 2030: Cả nước sẽ có 3 đặc khu kinh tế, 5 khu thương mại tự do

Giải ngân vượt bình quân cả nước, Hà Nội phát triển hạ tầng và kết nối vùng

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Đầu tư công 5 năm tới: Vốn tăng 2,7 lần, dự án giảm 30%

Miền Trung tìm hướng giải tỏa “cơn khát” vật liệu xây dựng

Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế: Nuôi những "dòng suối nhỏ" thành "con sông lớn"

(TBTCO) - Thảo luận tại Quốc hội ngày 23/4 về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, các đại biểu không chỉ tán đồng với tính hợp lý, cấp thiết của việc sửa luật, mà còn đặc biệt đánh giá cao việc nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế - một chính sách mang đậm tính nhân văn và cũng là một bước đi chiến lược để nuôi dưỡng nguồn thu.
(TBTCO) - Việt Nam và Hàn Quốc sẽ đẩy mạnh hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu trong thời gian tới, đặc biệt là hợp tác trên 3 trụ cột: công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ.
Việt Nam - Hàn Quốc nâng cao quan hệ đối tác công nghiệp, đầu tư và khoa học công nghệ

(TBTCO) - Ngày 23/4, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì chỉ đạo diễn đàn, cùng với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ cả hai quốc gia.
(TBTCO) - Chiều 23/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Nghị quyết chú trọng việc phòng ngừa từ sớm thông qua yêu cầu giải quyết dứt điểm các khiếu nại, phản ánh của nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài.
(TBTCO) - Chiều 23/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật phân cấp toàn diện 192 thẩm quyền cho thành phố, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính - ngân sách.
(TBTCO) - Hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em. Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đã tới Việt Nam.
(TBTCO) - Sáng 22/4, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một “quyết sách mang tính lịch sử”, không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho quốc gia mà còn là lời giải cho bài toán liên kết vùng đang đặt ra cấp thiết.
