Thời sự

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Hoàng Yến

[email protected]
15:48 | 23/04/2026
(TBTCO) - Chiều 23/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Nghị quyết chú trọng việc phòng ngừa từ sớm thông qua yêu cầu giải quyết dứt điểm các khiếu nại, phản ánh của nhà đầu tư nước ngoài và thực hiện cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài.
aa

Thành lập Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế

Theo Báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ, phạm vi của Nghị quyết tập trung chuyên biệt vào lĩnh vực đầu tư quốc tế, không mở rộng ra toàn bộ các loại tranh chấp quốc tế do tính chất phức tạp khác nhau. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Nghị quyết đã bổ sung cơ chế cho phép áp dụng một số quy định trong trường hợp bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước Việt Nam khi tham gia tranh chấp với tư cách là bên chủ động khởi kiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình của Chính phủ.
Nghị quyết giao Chính phủ quy định việc thành lập, tổ chức bộ máy của Trung tâm phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế – một đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu về lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, để bảo đảm nguyên tắc độc lập của hoạt động tư pháp, Nghị quyết quy định không áp dụng đối với cơ quan tài phán Việt Nam khi thực hiện chức năng xét xử theo các điều ước quốc tế về bảo hộ đầu tư mà Việt Nam là thành viên.

Trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, Nghị quyết phân định rõ vai trò của cơ quan chủ trì và cơ quan đại diện pháp lý (được ấn định là Bộ Tư pháp).

Về việc xác định cơ quan chủ trì, báo cáo giải trình của Chính phủ cho biết đã tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý theo hướng giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ quan chủ trì trên cơ sở xem xét cụ thể từng vụ việc thay vì giao cứng cho Bộ Tư pháp.

Lý giải sự thay đổi này, Chính phủ nhận định nếu Bộ Tư pháp vừa làm cơ quan đại diện pháp lý, vừa làm cơ quan chủ trì sẽ dẫn đến nguy cơ quá tải, ảnh hưởng chất lượng tham mưu. Đồng thời, Bộ Tư pháp không có chức năng quản lý nhà nước gắn trực tiếp với các biện pháp bị khiếu kiện, trong khi các vụ việc thường thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Việc giao Thủ tướng quyết định sẽ bảo đảm tính linh hoạt, phát huy thế mạnh chuyên môn của từng cơ quan quản lý chuyên ngành, đồng thời duy trì vai trò trung tâm của Bộ Tư pháp trong tư vấn và đại diện pháp lý.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định rõ trách nhiệm phối hợp trong việc giải quyết phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư nước ngoài thông qua “Cơ chế phản hồi nhà đầu tư nước ngoài” nhằm phát hiện sớm và hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp.

Cơ chế lương tối đa 300% cho người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc

Để đáp ứng yêu cầu công việc có chuyên môn cao và áp lực lớn, Nghị quyết đưa ra hệ thống chính sách đặc thù, phân mức độ theo từng nhóm đối tượng. Ngân sách phục vụ công tác này được bảo đảm từ ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương) và các nguồn hợp pháp khác.

Phiên họp Quốc hội chiều 23/4.

Cụ thể, đối với người thường xuyên làm công tác phòng ngừa, giải quyết tranh chấp tại cơ quan đại diện pháp lý và người tại các bộ, ngành, địa phương, dự thảo quy định được hỗ trợ hằng tháng bằng 100% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp).Đặc biệt, tiếp thu ý kiến về việc tăng cường thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao, Nghị quyết đã điều chỉnh mức hỗ trợ đối với người trực tiếp tham gia giải quyết vụ việc tại cơ quan đại diện pháp lý và cơ quan chủ trì lên tối đa không quá 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng đối với thời gian trực tiếp tham gia. Người tham gia Tổ công tác liên ngành cũng được hỗ trợ 100% mức lương.

Để tránh sự chồng chéo, Chính phủ đã bổ sung nguyên tắc, trong trường hợp một đối tượng đồng thời được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ cùng mục đích thì chỉ được áp dụng mức cao nhất. Ngoài ra, cán bộ làm công tác này còn được ưu tiên trang thiết bị, bồi dưỡng kiến thức quốc tế, và rút ngắn thời gian xét nâng lương trước thời hạn.

Một nội dung quan trọng nhằm bảo vệ cán bộ được quy định tại Điều khoản thi hành. Theo đó, những người tham gia xây dựng, ban hành, thi hành Nghị quyết và giải quyết tranh chấp sẽ được xem xét loại trừ, miễn hoặc giảm trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật trong trường hợp “đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy định liên quan và không vụ lợi” trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn xảy ra thiệt hại.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2026. Đối với các vụ việc phát sinh trước ngày Nghị quyết có hiệu lực mà chưa có phán quyết chung thẩm, sẽ được tiếp tục thực hiện theo các quy định của Nghị quyết này.

Từ khóa:
Phòng ngừa tranh chấp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cơ chế đặc thù thông qua nghị quyết

Bài liên quan

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Đề xuất cơ chế đặc thù cho Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất

Đề xuất lương chuyên gia xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế tối đa 100 lần lương cơ sở

Đề xuất lương chuyên gia xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế tối đa 100 lần lương cơ sở

Nhà đầu tư ngoại vững niềm tin vào thị trường Việt Nam

Nhà đầu tư ngoại vững niềm tin vào thị trường Việt Nam

Dành cho bạn

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Đọc thêm

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

Quốc hội thông qua Luật Thủ đô mới, trao thẩm quyền toàn diện cho Hà Nội

(TBTCO) - Chiều 23/4, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Luật phân cấp toàn diện 192 thẩm quyền cho thành phố, đồng thời bổ sung nhiều cơ chế đặc biệt về đầu tư, tài chính - ngân sách.
Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em

(TBTCO) - Hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định, quan hệ hai nước Việt Nam - Hàn Quốc là quan hệ đặc biệt, thân thiết như anh em. Hàn Quốc sẽ là đối tác đáng tin cậy đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện mục tiêu trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045.
Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

(TBTCO) - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đã tới Việt Nam.
Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

(TBTCO) - Sáng 22/4, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một "quyết sách mang tính lịch sử", không chỉ tạo ra một cực tăng trưởng mới cho quốc gia mà còn là lời giải cho bài toán liên kết vùng đang đặt ra cấp thiết.
Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030 đang đặt ra áp lực rất lớn lên hệ thống tài chính, đòi hỏi một bước đổi mới toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn, kỷ luật đầu tư và cơ cấu nguồn tín dụng. Tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 21/4, đây cũng là vấn đề làm "nóng" nghị trường.
Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Bộ Tài chính ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế nhà nước

Việc triển khai Chương trình hành động của Bộ Tài chính nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò chủ động, tiên phong, định hướng chiến lược của kinh tế nhà nước đã được xác định tại Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

Tổng rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước

(TBTCO) - Tại Công điện số 32/CĐ-TTg ngày 19/4/2026 về việc tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thủ tướng yêu cầu, kết quả tổng rà soát phải kiến nghị, đề xuất hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, bảo đảm hệ thống pháp luật đơn giản, thống nhất, đồng bộ, khả thi; khơi thông động lực phát triển đất nước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vào ngày 20/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phải nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Hoàn thiện khuôn khổ quyết toán ngân sách: Tăng phân cấp, siết trách nhiệm

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Làn sóng tăng trưởng nhà ở của Hà Nội sẽ thuộc về vùng ven

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Duy trì thói quen chọn số theo phong thủy, người đàn ông Nghệ An trúng Jackpot hơn 15 tỷ đồng

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Thông qua cơ chế đặc thù để phòng ngừa, xử lý tranh chấp đầu tư quốc tế từ sớm

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

FE CREDIT thăng hạng tín nhiệm lên Ba3 từ Moody’s, triển vọng ổn định

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Lợi nhuận quý I/2026 của OCB đạt 1.224 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Doanh nghiệp Việt tính lại bài toán xuất khẩu vào Malaysia trước tiêu chuẩn xanh

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng