Thuế - Hải quan

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào

Song Linh

18:29 | 23/04/2026
(TBTCO) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép gần 880 lít dầu diesel qua biên giới tại Đà Nẵng, tiếp tục gióng lên cảnh báo về tình trạng buôn lậu xăng dầu còn diễn biến phức tạp.
Trước đó, trưa 22/4, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang tiến hành kiểm tra xe đầu kéo do ông Lê Ngọc Lâm (trú tại Đà Nẵng) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện một két kim loại được hàn cố định dưới gầm rơ-moóc, bên trong chứa khoảng 880 lít chất lỏng nghi là dầu diesel.

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào. Ảnh: CTV

Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận đã mua số dầu trên tại một cây xăng trong nước với giá hơn 24,5 triệu đồng, sau đó vận chuyển qua Lào để bán kiếm lời. Toàn bộ tang vật và phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc cho thấy sự vào cuộc hiệu quả, kịp thời của lực lượng biên phòng và hải quan trong kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu xăng dầu qua biên giới. Đồng thời, phản ánh thực tế các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi như hoán cải phương tiện, tạo khoang chứa bí mật để qua mặt lực lượng chức năng.

Theo cơ quan chức năng, chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước lân cận cùng nhu cầu tiêu thụ cao là nguyên nhân chính khiến hoạt động buôn lậu gia tăng. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục siết chặt phối hợp liên ngành, tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, nhất là tuyến đường bộ trọng điểm.
(TBTCO) - Kết quả Điều tra Hộ kinh doanh năm 2026 của VCCI cho thấy khu vực 6,1 triệu hộ kinh doanh vẫn là trụ cột sinh kế, nhưng đang đối mặt nhiều thách thức về thị trường và chi phí tuân thủ. Vì vậy, cải cách theo hướng dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn được xem là chìa khóa khơi thông động lực phát triển.
(TBTCO) - Sau giai đoạn trầm lắng do yếu tố mùa vụ, hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIII trong tháng 4/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét nhờ nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và nhập khẩu nguyên liệu, máy móc.
(TBTCO) - Chưa đến 3 ngày làm việc mà công việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đã xong, hoàn thuế điện tử có khác. Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng!
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP, Cục Hải quan ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất quy trình, rõ đầu mối và tăng cường kiểm tra thực tế. Việc chuẩn hóa thủ tục kho, bãi được kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Mỗi năm gây thất thu từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, thuốc lá lậu không chỉ là vấn đề ở biên giới mà đã "ăn sâu" vào hệ thống phân phối nội địa. Sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg, dù nhiều khâu được kiểm soát hiệu quả, nhưng khâu bán lẻ vẫn là "nút thắt" khó gỡ, đòi hỏi phải siết chặt bằng chế tài đủ mạnh và tăng cường thực thi.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
(TBTCO) - Hoàn thuế giá trị gia tăng là một chính sách đúng đắn, phù hợp với bản chất của thuế giá trị gia tăng, nhưng để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, cần bảo đảm hai yêu cầu song hành là: tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và kiểm soát chặt chẽ để không bị lợi dụng. Điều đó chỉ có thể đạt được khi có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế trong quản lý, kiểm soát rủi ro; lực lượng công an trong phát hiện, xử lý tội phạm.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng dự kiến áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2026.
