Trước đó, trưa 22/4, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang tiến hành kiểm tra xe đầu kéo do ông Lê Ngọc Lâm (trú tại Đà Nẵng) điều khiển. Qua kiểm tra, phát hiện một két kim loại được hàn cố định dưới gầm rơ-moóc, bên trong chứa khoảng 880 lít chất lỏng nghi là dầu diesel.

Đà Nẵng: Hải quan phối hợp bắt giữ gần 880 lít dầu vận chuyển trái phép sang Lào. Ảnh: CTV

Tại cơ quan chức năng, tài xế khai nhận đã mua số dầu trên tại một cây xăng trong nước với giá hơn 24,5 triệu đồng, sau đó vận chuyển qua Lào để bán kiếm lời. Toàn bộ tang vật và phương tiện đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc cho thấy sự vào cuộc hiệu quả, kịp thời của lực lượng biên phòng và hải quan trong kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu xăng dầu qua biên giới. Đồng thời, phản ánh thực tế các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi như hoán cải phương tiện, tạo khoang chứa bí mật để qua mặt lực lượng chức năng.