Thuế - Hải quan

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế

Văn Tuấn

Văn Tuấn

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22:06 | 10/06/2026
(TBTCO) - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, báo chí không chỉ là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp, mà còn là lực lượng đồng hành cùng ngành Thuế trong công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách, định hướng dư luận xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực của công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.
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Chiều 10/6, Cục Thuế tổ chức gặp mặt thân mật các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về hoàn thiện thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia và xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ.

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh Đức Minh

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia đang mở ra không gian phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với công tác quản lý nhà nước, trong đó có công tác quản lý thuế.

Trong tiến trình phát triển đất nước, ngành Thuế luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc huy động nguồn lực cho ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Để các chủ trương, chính sách thuế đi vào cuộc sống, bên cạnh nỗ lực của cơ quan thuế, vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí có ý nghĩa hết sức quan trọng. Báo chí không chỉ là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp, mà còn là lực lượng đồng hành cùng ngành Thuế trong công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách, định hướng dư luận xã hội và lan tỏa những giá trị tích cực của công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

Báo chí giúp lan tỏa giá trị tích cực trong công cuộc cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế
Lãnh đạo Cục Thuế tặng hoa chúc mừng các nhà báo. Ảnh: Đức Minh

Thông qua các tác phẩm báo chí, nhiều chính sách thuế có tính chuyên môn cao đã được truyền tải một cách dễ hiểu, gần gũi và kịp thời đến người dân, doanh nghiệp. Những nội dung mới như hóa đơn điện tử, quản lý thuế đối với thương mại điện tử, chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, sử dụng số định danh cá nhân thay thế mã số thuế hay các chính sách hỗ trợ người nộp thuế đã được các cơ quan báo chí phản ánh khách quan, trách nhiệm, góp phần giúp người dân hiểu đúng, thực hiện đúng quy định của pháp luật thuế và nâng cao ý thức tuân thủ.

“Những kết quả đạt được trong công tác truyền thông thời gian qua có sự đóng góp rất quan trọng của các cơ quan báo chí” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, ngành Thuế đang tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 và các mục tiêu chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số toàn diện. Trong bối cảnh đó, công tác truyền thông cần tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở việc phổ biến chính sách mà còn trở thành công cụ quan trọng để tạo dựng niềm tin, nâng cao tính minh bạch và thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế, tăng cường sự đồng thuận xã hội.

Lãnh đạo Cục Thuế bày tỏ, ngành Thuế mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ và trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền chính sách thuế; phản ánh khách quan, đa chiều thực tiễn triển khai chính sách; lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả; đồng thời góp phần tạo dựng sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế.

“Cục Thuế cam kết tiếp tục chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp với các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tiếp cận, trao đổi thông tin chính thống về lĩnh vực thuế, đáp ứng yêu cầu thông tin, tuyên truyền trong giai đoạn phát triển mới của đất nước” - Cục trưởng Mai Xuân Thành nhấn mạnh./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
ngành thuế cải cách truyền thông báo chí tuyên truyền hiện đại hóa

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