Hải quan khu vực VIII tạo thuận lợi thương mại, thu ngân sách gần 9.820 tỷ đồng

Cải cách, chuyển đổi số, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Chiều ngày 3/7, Chi cục Hải quan khu vực VIII tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 tại Chi cục Hải quan khu vực VIII. Ảnh: CTV

Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời là năm có nhiều yếu tố tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu khi tình hình kinh tế, chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chuỗi cung ứng toàn cầu chịu nhiều sức ép.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và tỉnh Quảng Ninh, ngay từ đầu năm, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo thuận lợi thương mại.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan được đẩy mạnh với nhiều ứng dụng công nghệ số phục vụ quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp. Chi cục đã triển khai phần mềm quản lý phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu đường bộ, đưa Chatbot AI vào hỗ trợ nghiệp vụ, vận hành các ứng dụng quản trị công việc, thống kê, báo cáo và lịch công tác.

Đơn vị cũng rà soát, kiến nghị cắt giảm 9 mặt hàng phải kiểm tra chuyên ngành, đề xuất đưa thêm 3 thủ tục lên Cơ chế một cửa quốc gia, đơn giản hóa 5 thủ tục hành chính và công khai 37 thủ tục hành chính theo quy định.

Trong 6 tháng, hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận và xử lý 4.406 hồ sơ; 6.820 tờ khai hàng hóa kiểm tra chuyên ngành được trả kết quả qua Cơ chế một cửa quốc gia; tiếp nhận 851 C/O mẫu D điện tử thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Chi cục tiếp tục tăng cường đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Đơn vị đã phối hợp tổ chức 3 hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp cấp tỉnh, 13 hội nghị đối thoại tại Chi cục và các cửa khẩu; ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ninh nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn.

Bên cạnh đó, 129 văn bản quy phạm pháp luật mới đã được phổ biến đến doanh nghiệp; 205 vướng mắc của doanh nghiệp được giải đáp kịp thời, góp phần tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi.

Nhờ triển khai các giải pháp đồng bộ, đến hết tháng 6/2026, Chi cục đã làm thủ tục cho 130.572 tờ khai của 2.790 doanh nghiệp, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 23,18 tỷ USD; trong đó kim ngạch mở tờ khai tại Chi cục đạt 13,68 tỷ USD, tăng 29,06%.

Thu ngân sách tăng 10%, đấu tranh hiệu quả với buôn lậu, ma túy

Trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý thu ngân sách tại Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đạt kết quả tích cực. Tính đến ngày 30/6/2026, số thu ngân sách nhà nước do đơn vị quản lý đạt 9.816 tỷ đồng, tăng 9,61% so với cùng kỳ năm 2025, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ thu cả năm.

Ở lĩnh vực kiểm soát hải quan, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Hải quan và UBND tỉnh Quảng Ninh về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tăng cường quản lý địa bàn, nhận diện sớm các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm.

Trong nửa đầu năm, Chi cục chủ trì phát hiện, bắt giữ 181 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa trên 6,58 tỷ đồng, tăng 4% về số vụ và tăng 15% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; khởi tố 1 vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, đồng thời kiến nghị khởi tố 6 vụ khác.

Đồng thời, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện thêm 112 vụ vi phạm, trị giá trên 10,14 tỷ đồng, tăng 72% về số vụ và tăng 124% về trị giá. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 vụ án ma túy với 11 đối tượng, thu giữ hơn 10,2 kg heroin và trên 105,7 kg ma túy tổng hợp; đồng thời phát hiện một vụ vô chủ với số lượng đặc biệt lớn gồm 11,1 kg heroin và 116,9 kg ma túy tổng hợp.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, Chi cục Hải quan khu vực VIII tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản trị nội bộ với hệ thống đánh giá công chức theo KPI, nền tảng học tập số Digital Learning, mô hình “Họp không giấy” và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý dữ liệu, hướng tới xây dựng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hải quan số, hải quan thông minh.

Đặc biệt, đơn vị tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khối các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh về chỉ số Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Trong đó, SIPAS đạt 97,97%, cao nhất toàn khối; DDCI đạt 9,13 điểm, phản ánh hiệu quả cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ doanh nghiệp ngày càng được nâng cao.