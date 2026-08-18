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Ngày 18/8: Giá bạc đồng loạt đảo chiều giảm

09:10 | 18/08/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/8) đồng loạt đảo chiều giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 480 nghìn đồng/kg chiều mua vào và 507 nghìn đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,43% so với hôm qua.
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Ngày 18/8: Giá bạc đồng loạt đảo chiều giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt đảo chiều giảm. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9 giờ ngày 18/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.382.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 18 đồng/lượng (mua vào) và 19 đồng/lượng (bán ra) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.382.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.311.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.719.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 61.626.513 đồng/kg (mua vào) và 63.519.814 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9 giờ ngày 18/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 18/8: Giá bạc đồng loạt đảo chiều giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h55 ngày 18/8, giá bạc giao ngay ở mức 65,525 USD/ounce, giảm 0,43% so với hôm qua.

Giá bạc vốn là một trong những kim loại quý có mức biến động khá mạnh. Bên cạnh vai trò là tài sản được nhà đầu tư quan tâm khi thị trường tài chính biến động, bạc còn được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp.

Do đó, diễn biến của giá bạc thường chịu tác động đồng thời từ nhiều yếu tố như đồng USD, lợi suất trái phiếu Mỹ, kỳ vọng lãi suất, nhu cầu đầu tư và triển vọng nhu cầu công nghiệp.

Ngày 18/8: Giá bạc đồng loạt đảo chiều giảm

Một trong những nguyên nhân chính khiến giá bạc hôm nay giảm nhưng vẫn duy trì ở vùng cao là báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ. Sự đồng thuận của nhiều yếu tố thuận lợi, gồm giá dầu đi xuống, lợi suất trái phiếu giảm và đồng USD suy yếu vẫn giúp giá bạc dù giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở vùng giá cao.

Triển vọng giá bạc thời gian tới vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Thị trường nhiều khả năng tiếp tục theo sát diễn biến của đồng USD, giá dầu và những phát biểu mới từ các quan chức Fed.

Nếu mức 65 USD/ounce tiếp tục được giữ vững, giá bạc có khả năng hướng lên vùng 70 - 72 USD/ounce trong ngắn hạn. Việc vượt qua vùng kháng cự này sẽ củng cố thêm triển vọng tăng giá và mở ra dư địa cho một nhịp phục hồi mạnh hơn.

Ở chiều ngược lại, nếu giá bạc đánh mất mốc hỗ trợ 65 USD/ounce, lực bán có thể nhanh chóng gia tăng. Khi đó, kim loại quý này có nguy cơ điều chỉnh xuống vùng 60 USD/ounce./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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