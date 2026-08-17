Trước đó, giá dầu thô thế giới đảo chiều tăng mạnh trong tuần giao dịch vừa qua, lấy lại phần lớn mức giảm của tuần trước. Rủi ro gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và Biển Đen tiếp tục nâng đỡ giá dầu, dù đà tăng bị chững lại trong phiên ngày thứ Năm (13/8) trước áp lực từ lượng tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh và triển vọng nhu cầu suy yếu.

Giá dầu tăng ngay đầu tuần khi khoảng cách giữa Mỹ và Iran tiếp tục nới rộng. Tehran yêu cầu Washington bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt và chấm dứt đe dọa quân sự trước khi mở lại các tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đưa ra yêu cầu bồi thường đối với Iran. Những bất đồng này làm giảm kỳ vọng về một thỏa thuận, đẩy giá dầu tăng khoảng 5% kết thúc phiên 10/8.

Đà tăng tiếp diễn khi Iran khẳng định Hormuz sẽ tiếp tục đóng cửa nếu Washington không thay đổi lập trường. Dữ liệu vận tải cho thấy chỉ có 6 tàu đi qua eo biển trong ngày đầu tuần, thấp hơn mức bình quân 10 ngày khoảng 11 tàu và cách rất xa mức 125-140 tàu/ngày trước khi xung đột căng thẳng.

Dầu thô tăng, giảm đan xen phiên đầu tuần. Ảnh: TL.

Cùng với các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu, tuyến vận tải và cơ sở năng lượng tại Trung Đông, cũng như hạ tầng dầu khí của Nga, những diễn biến này tiếp tục giữ rủi ro địa chính trị ở mức cao trên thị trường dầu.

Ở chiều ngược lại, giá dầu chịu sức ép từ các tín hiệu suy yếu của nhu cầu và lượng tồn kho tăng mạnh. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết tồn kho dầu thô thương mại trong tuần kết thúc ngày 7/8 tăng 17,4 triệu thùng, lên 424,4 triệu thùng. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 1/2023.

Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cũng hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu thế giới năm 2026 xuống 580.000 thùng/ngày, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu giảm 1,6 triệu thùng/ngày.

Những thông tin này khiến giá dầu giảm hơn 3,5% trong phiên 13/8, chấm dứt chuỗi tăng gần một tuần. Tuy nhiên, đà giảm nhanh chóng được thu hẹp khi rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung sản phẩm lọc dầu đẩy chênh lệch giá dầu diesel lên mức cao kỷ lục, cho thấy thị trường vẫn chịu sức ép từ phía nguồn cung.

Trong phiên cuối tuần, bế tắc trong tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, khả năng Washington duy trì phong tỏa hải quân cùng các rủi ro mới tại Trung Đông và Nga tiếp tục hỗ trợ giá dầu.

Kết phiên cuối tuần (14/8), giá Brent tăng 1,67%, lên 88,52 USD/thùng, trong khi WTI tăng 1,42%, lên 82,40 USD/thùng. Tính chung cả tuần, Brent tăng khoảng 6%, còn WTI tăng 5,4%, đánh dấu một tuần phục hồi mạnh sau nhịp giảm sâu trước đó.