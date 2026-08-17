Hà Nội “đánh thức” nguồn lực đất đai từ 300 dự án chậm triển khai

Đặt thời hạn cho 300 dự án chậm triển khai

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các nhà đầu tư của 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai khẩn trương rà soát hồ sơ, hoàn thiện thủ tục pháp lý và tập trung nguồn lực để đưa dự án trở lại hoạt động.

Theo Thông báo số 1077/TB-UBND ngày 24/7/2026, các chủ đầu tư phải chủ động phối hợp với các sở, ngành và UBND xã, phường để hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng. Hồ sơ, tài liệu còn thiếu phải được bổ sung đầy đủ, bảo đảm các thủ tục được hoàn thành trong thời gian không quá 2 tháng kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Việc sử sụng đất đai đúng mục đích tại Hà Nội giúp tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững cho Thủ đô. Ảnh: An Thư

Đối với những dự án đã đủ điều kiện pháp lý, thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị và khởi công ngay trong tháng 8/2026. Những dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng phải chủ động phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thành trong thời hạn không quá 3 tháng đối với trường hợp đủ điều kiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát từng dự án, xác định cụ thể các thủ tục còn vướng mắc; Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các dự án đủ điều kiện khởi công và giám sát tiến độ các công trình đang triển khai.

Đáng chú ý, thành phố đưa ra yêu cầu xử lý rõ ràng đối với các chủ đầu tư không hợp tác, không thực hiện đúng tiến độ cam kết, không đủ năng lực hoặc tiếp tục để dự án chậm đưa đất vào sử dụng mà không có lý do khách quan. Những dự án đã được gia hạn, điều chỉnh tiến độ nhiều lần nhưng vẫn không khắc phục được tình trạng chậm triển khai cũng sẽ bị rà soát để hoàn thiện hồ sơ thu hồi dự án, thu hồi đất theo quy định.

Như vậy, chủ trương của Hà Nội không chỉ là tháo gỡ để các dự án có năng lực được tiếp tục thực hiện, mà còn nhằm sàng lọc những dự án không còn khả năng triển khai, tránh tình trạng đất đai bị bỏ hoang trong thời gian dài.

Nhiều dự án nằm ở vị trí có giá trị

Trong danh sách 300 dự án chậm triển khai, khu vực huyện Mê Linh cũ đứng đầu với 38 dự án. Phần lớn là các khu đô thị, dự án nhà ở và một số dự án giáo dục, du lịch. Một số dự án đáng chú ý gồm Khu đô thị mới AIC; Khu nhà ở Làng hoa Tiền Phong; Khu đô thị mới và sân golf Mê Linh; Khu du lịch 79 Mùa Xuân và Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.

Khu vực Nam Từ Liêm cũ có 36 dự án, trong khi Cầu Giấy cũ có 27 dự án, chủ yếu liên quan đến thương mại, dịch vụ và văn phòng. Hoài Đức cũ cũng nằm trong nhóm địa bàn có nhiều dự án tồn đọng, tập trung vào các khu đô thị, nhà ở dọc Đại lộ Thăng Long và Quốc lộ 32.

4 nhiệm vụ giải phóng nguồn lực đất đai Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang tập trung 4 nhiệm vụ gồm: Xử lý dự án sử dụng đất chậm triển khai; đề xuất phương án khai thác quỹ đất công ích; rà soát quỹ đất sạch chưa đấu giá và số hóa vận hành công trình thủy lợi, tiết kiệm nước. Với các dự án chậm tiến độ, Sở kiến nghị tăng cường kiểm tra, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu nếu để chậm thủ tục. Những dự án đã được tháo gỡ nhưng nhà đầu tư vẫn không triển khai cần hoàn thiện hồ sơ để xử lý, thu hồi đất, tránh thất thoát và lãng phí nguồn lực.

Tại Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và khu vực Hòa Lạc, danh sách cũng ghi nhận nhiều dự án liên quan đến khu đô thị, nhà ở, thương mại dịch vụ, cụm công nghiệp, giáo dục - đào tạo và nghỉ dưỡng.

Trong số này có những dự án quy mô lớn như Khu B - Khu đô thị Dương Nội, Khu đô thị mới Bắc Quốc lộ 32, Khu đô thị mới Nam An Khánh mở rộng, Khu đô thị mới C2 Gamuda Garden và một số dự án nhà ở, thương mại khác.

Điểm đáng chú ý là không ít dự án đã được triển khai từ nhiều năm trước nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa đất vào sử dụng hoặc phải điều chỉnh, gia hạn tiến độ nhiều lần.

Việc đất đai bị “đóng băng” trong các dự án kéo dài không chỉ làm giảm hiệu quả sử dụng tài nguyên mà còn ảnh hưởng đến quy hoạch, cảnh quan đô thị, môi trường đầu tư và khả năng khai thác nguồn thu cho ngân sách.

Khơi thông đất đai, mở thêm nguồn lực cho tăng trưởng

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân cho biết, việc Hà Nội xử lý được khoảng 400 dự án trong tổng số hơn 700 dự án chậm triển khai trước đây cho thấy quyết tâm của thành phố trong giải quyết các dự án tồn đọng. Việc đưa khoảng 400 dự án trở lại triển khai không chỉ có ý nghĩa giải phóng đất đai mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa đối với hoạt động đầu tư, xây dựng, hạ tầng và dịch vụ.

Tuy nhiên, với khoảng 300 dự án còn lại, thành phố cần tiếp tục quyết liệt hơn, đồng thời tận dụng các cơ chế đặc thù dành cho Hà Nội để xử lý những trường hợp tồn đọng kéo dài. Theo ông Cường, một cách tiếp cận hiệu quả là thực hiện nguyên tắc “một dự án, một đầu mối, một thời hạn và có đo lường kết quả”. Cụ thể, từng dự án phải được phân loại để xác định rõ vướng mắc nằm ở đâu, phương án xử lý thế nào và ai chịu trách nhiệm. Mỗi dự án cần có lộ trình cụ thể, thời hạn hoàn thành và tiêu chí đánh giá kết quả.

“Tôi cho rằng với tinh thần quyết liệt của Thủ đô trong thời gian qua, cộng với những cơ chế chính sách đột phá sẽ giải quyết được những dự án tồn đọng, giải quyết được nguồn lực cho xã hội” - GS.TS Hoàng Văn Cường tin tưởng.

Theo TS Trần Xuân Lượng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và bất động sản Việt Nam, việc khơi thông khoảng 300 dự án có thể tạo thêm nguồn lực đáng kể cho Hà Nội. Đất đai được đưa vào sử dụng đúng mục đích sẽ tạo ra nguồn thu từ tiền sử dụng đất, thuế, phí và các hoạt động kinh tế phát sinh khi dự án được triển khai.

Theo ông Lượng, khi dự án được tái khởi động, dòng tiền đầu tư trở lại sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa đối với thị trường và kinh tế địa phương. Đây cũng là cơ hội để Hà Nội phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai trong bối cảnh thành phố đang cần thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng.

Mặc dù vậy, chuyên gia này cho rằng để xử lý khối lượng lớn dự án tồn đọng, Hà Nội cần thành lập một tổ chức độc lập chịu trách nhiệm xử lý những dự án tồn đọng; phân loại cụ thể từng nhóm nguyên nhân, công khai tiến độ và lượng hóa các chỉ tiêu để xã hội cùng giám sát.

Ngoài ra, các chuyên gia nhận định, việc tháo gỡ các dự án tồn đọng phải bảo đảm nguyên tắc minh bạch, đúng giá trị và xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể. Cơ chế đặc thù cần được sử dụng để giải quyết vướng mắc, nhưng không được trở thành kẽ hở để thất thoát tài sản nhà nước hoặc phát sinh lợi ích nhóm.