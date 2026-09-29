46 đơn vị được vinh danh tại Giải thưởng “Vì tương lai xanh năm 2026"

Theo danh sách bình chọn, 46 đơn vị thuộc 5 hạng mục sẽ được vinh danh qua 8 đợt trao giải. Các hạng mục tập trung ghi nhận những chủ thể trực tiếp tham gia vào quá trình hình thành hệ sinh thái bất động sản công nghiệp xanh, từ nhà phát triển hạ tầng, doanh nghiệp sản xuất, đơn vị cung cấp giải pháp đến các địa phương.

Trong đó, giải thưởng ghi nhận các nhà phát triển bất động sản công nghiệp theo từng giai đoạn chuyển đổi xanh.

Trong Hạng mục “Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiêu biểu năm 2026”, giải thưởng được chia thành ba nhóm, phản ánh các cấp độ phát triển khác nhau của thị trường.

Nhóm Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh dẫn đầu năm 2026 gồm 5 đơn vị: Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ), Công ty Cổ phần Becamex Bình Định, Tổng công ty Viglacera - Công ty Cổ phần và Công ty FRASERS Property Vietnam.

Ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư trao giải cho 5 Doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp xanh dẫn đầu năm 2026. Ảnh: Lê Toàn

Các doanh nghiệp được ghi nhận với những dự án có quy mô lớn, tỷ lệ lấp đầy cao và đã triển khai nhiều giải pháp về xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, hạ tầng ngầm, công trình xanh và phát triển hệ sinh thái phục vụ người lao động.

Trong đó, Thanh Bình Phú Mỹ phát triển khu công nghiệp (KCN) chuyên sâu Phú Mỹ 3 với quy mô gần 1.000 ha; TTC IZ vận hành KCN tại Trảng Bàng với tỷ lệ lấp đầy trên 95%, cùng hệ thống xử lý nước thải 31.000 m³/ngày đêm và điện mặt trời áp mái 13,8 MWp. Becamex Bình Định phát triển KCN, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định theo định hướng xanh ngay từ đầu. Trong khi đó, Viglacera đang phát triển chuỗi 12 KCN tại miền Bắc và miền Trung với tổng quỹ đất công nghiệp hơn 4.000 ha, còn Công ty FRASERS Property Vietnam tập trung vào hệ thống nhà xưởng, nhà kho xây sẵn đáp ứng các tiêu chuẩn công trình xanh như LEED.

Nhóm Nhà phát triển bất động sản công nghiệp chuyển đổi xanh tiêu biểu năm 2026 gồm 6 đơn vị: Becamex - Bình Phước, LOGOI Group Vietnam, Tập đoàn KCN Việt Nam, IMG Phước Đông, KSB và ROX iPARK Việt Nam.

Điểm chung của nhóm này là quá trình chuyển đổi từ nền tảng hạ tầng công nghiệp hiện hữu sang mô hình vận hành chú trọng hơn đến môi trường, năng lượng, xử lý chất thải, số hóa và các tiêu chí ESG. Các giải pháp được triển khai gồm điện mặt trời áp mái, xử lý và tái sử dụng nước, tối ưu logistics, nâng cấp hệ thống xử lý chất thải và số hóa quản lý vận hành.

6 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp chuyển đổi xanh tiêu biểu năm 2026 chính thức được vinh danh tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Toàn

Bên cạnh đó, nhóm Nhà phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiềm năng năm 2026 gồm 6 đơn vị: KN Holdings, Prodezi Long An, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Gilimex, Khu công nghiệp Stavian, Soilbuild Hưng Yên và COSMOPARK INDUSTRIAL.

Đây là những doanh nghiệp, dự án đang ở các giai đoạn đầu của quá trình phát triển hoặc triển khai, nhưng đã đặt định hướng xanh vào quy hoạch, thiết kế và định hướng vận hành ngay từ quá trình chuẩn bị đầu tư. Các dự án trải rộng tại Đồng Nai, Long An, Bắc Ninh, Khánh Hòa và Hưng Yên, hướng tới hình thành các mô hình KCN sinh thái, nhà xưởng xanh và hệ sinh thái công nghiệp bền vững.

6 doanh nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp xanh tiềm năng năm 2026 chính thức được vinh danh tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Toàn

Không chỉ tập trung vào các nhà phát triển hạ tầng, Giải thưởng “Vì tương lai xanh năm 2026” còn mở rộng phạm vi ghi nhận sang các doanh nghiệp đang trực tiếp sản xuất và cung cấp giải pháp phục vụ quá trình xanh hóa KCN.

Hạng mục “Các doanh nghiệp xanh tiêu biểu trong KCN năm 2026” gồm 3 đơn vị: Công ty Cổ phần Nguyên liệu thực phẩm Á Châu Sài Gòn (AIG), Soilbuild Hưng Yên và Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng.

Các doanh nghiệp được ghi nhận ở những hoạt động như kiểm soát nguyên liệu và phát thải, chuyển đổi số trong sản xuất, phát triển không gian sản xuất theo tiêu chuẩn xanh và đầu tư nhà máy theo tiêu chuẩn LEED Gold. Riêng Đại Dũng đồng thời phát triển sản phẩm kết cấu thép đạt chứng nhận EPD, gắn yêu cầu môi trường với hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

Ở Hạng mục “Các doanh nghiệp cung cấp giải pháp công nghiệp xanh tiêu biểu năm 2026”, 5 đơn vị gồm ARC Bình Dương (AIG), INSEE Việt Nam, SUEZ International, DSV và Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Các giải pháp được ghi nhận trải rộng từ kho lạnh và robot tự động, điện mặt trời áp mái, đồng xử lý chất thải, quản lý và tái tuần hoàn nước, tối ưu logistics đến các giải pháp hạ tầng nước và thu gom nước mưa. Đây là nhóm doanh nghiệp đóng vai trò cung cấp công nghệ, sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho quá trình giảm tiêu hao tài nguyên và phát thải trong hoạt động công nghiệp.

Ở cấp độ địa phương, Hạng mục “Các địa phương tiêu biểu trong phát triển bất động sản công nghiệp năm 2026” ghi nhận TP. Hồ Chí Minh, TP. Bắc Ninh và TP. Đồng Nai.

Các địa phương được lựa chọn dựa trên những yếu tố như sức hút đầu tư công nghiệp, chiến lược thu hút đầu tư, tiến độ giải ngân và định hướng phát triển khu công nghiệp (KCN) sinh thái.

Đáng chú ý, TP. Hồ Chí Minh được ghi nhận trong bối cảnh thành phố có quy mô thu hút đầu tư lớn và định hướng phát triển KCN sinh thái; trong đó có KCN Phú Mỹ 3 được giới thiệu là KCN đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh đạt chuẩn sinh thái.

Bên cạnh các hạng mục gắn trực tiếp với tiêu chí xanh, giải thưởng năm nay còn có Giải Vì sự nghiệp phát triển bất động sản công nghiệp Việt Nam năm 2026, với 18 tổ chức, doanh nghiệp được ghi nhận vì những đóng góp cho sự phát triển của thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam và quá trình đồng hành cùng Diễn đàn VIPF trong nhiều năm.

Danh sách được vinh danh cho thấy quá trình xanh hóa bất động sản công nghiệp không chỉ nằm ở việc phát triển một KCN đạt tiêu chuẩn môi trường. Chuỗi giá trị này bao gồm quy hoạch và phát triển hạ tầng, xây dựng nhà xưởng, sử dụng năng lượng, quản lý nước và chất thải, logistics, sản xuất công nghiệp, công nghệ vận hành và chính sách phát triển của địa phương./.