VPS Smart Indexing - song hành cùng sự trưởng thành của thị trường

Ngày 21/9/2026, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức chuyển từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, khép lại hành trình 8 năm kể từ khi được đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng vào tháng 9/2018.

Theo danh sách sơ bộ, 27 cổ phiếu Việt Nam sẽ hiện diện trong FTSE Emerging All Cap, mở ra khả năng thu hút hàng tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động và chủ động. Nhưng, dòng vốn ngoại mới chỉ là phần dễ nhận thấy nhất của cột mốc này.

Quan trọng hơn, nâng hạng phản ánh một bước phát triển về chất của thị trường: thanh khoản, khả năng tiếp cận, tính minh bạch và chất lượng hàng hóa ngày càng tiệm cận các chuẩn mực cao hơn. Việc gia nhập nhóm thị trường mới nổi của FTSE Russell cũng tạo tiền đề để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện các điều kiện thị trường, hướng tới mục tiêu nâng hạng theo MSCI trước năm 2030.

Khi quy mô và chất lượng thị trường cùng được nâng lên, câu hỏi không chỉ là làm thế nào thu hút thêm dòng vốn quốc tế, mà còn là làm thế nào phát triển nguồn vốn trong nước bền vững hơn và những phương thức đầu tư giúp dòng tiền ở lại lâu hơn với thị trường.

Một thị trường lớn hơn cần những dòng vốn dài hạn hơn

GDP Việt Nam tăng 8,18% trong nửa đầu năm 2026 và được kỳ vọng duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong những năm tới. Quy mô nền kinh tế càng lớn, nhu cầu vốn trung và dài hạn cho hạ tầng, sản xuất, công nghệ và khu vực doanh nghiệp càng tăng, đòi hỏi thị trường vốn phải chia sẻ ngày càng nhiều hơn vai trò cung ứng vốn với hệ thống ngân hàng.

Định hướng này đã được thể hiện trong mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán với quy mô vốn hóa đạt 120% GDP vào năm 2045. Thị trường vốn vì vậy không chỉ cần lớn hơn, mà còn phải có khả năng kết nối hiệu quả hơn nguồn tiết kiệm trong xã hội với nhu cầu vốn dài hạn của nền kinh tế.

Áp dụng mô hình Direct Indexing, VSI cho phép nhà đầu tư trực tiếp sở hữu cổ phiếu trong tài khoản, trong khi danh mục được xây dựng và quản lý theo chiến lược đã lựa chọn.

Tuy nhiên, từ việc mua một vài cổ phiếu đến xây dựng và quản lý một danh mục đầu tư trong nhiều năm vẫn là một khoảng cách lớn. Nhà đầu tư phải lựa chọn doanh nghiệp, phân bổ tỷ trọng, xử lý dòng tiền mới, kiểm soát rủi ro và tái cân bằng danh mục qua nhiều chu kỳ.

Vì vậy, để dòng tiền cá nhân thực sự trở thành nguồn vốn dài hạn, hạ tầng giao dịch thuận tiện là chưa đủ. Thị trường cần thêm những giải pháp giúp nhà đầu tư chuyển từ giao dịch ngắn hạn sang tích lũy và quản lý tài sản một cách có hệ thống.

Quỹ mở và ETF đã giải quyết một phần bài toán này. Direct Indexing mở thêm một lựa chọn: nhà đầu tư vẫn trực tiếp sở hữu cổ phiếu trong tài khoản, nhưng danh mục được xây dựng, phân bổ và tái cân bằng theo một chiến lược có hệ thống.

Direct Indexing không thay thế quỹ mở hay ETF. Mỗi cấu trúc đáp ứng một nhu cầu khác nhau và cùng góp phần mở rộng hệ sinh thái đầu tư. Tại Việt Nam, cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp khi nhiều nhà đầu tư cá nhân vẫn coi trọng việc trực tiếp sở hữu cổ phiếu, nhưng không phải ai cũng có thời gian, chuyên môn và kỷ luật để quản lý một danh mục xuyên suốt nhiều năm.

VPS Smart Indexing - từ giao dịch đến quản lý tài sản

VPS Smart Indexing (VSI) được Công ty cổ phần Chứng khoán VPS đưa ra thị trường vào trung tuần tháng 8/2026 - thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Áp dụng mô hình Direct Indexing, VSI cho phép nhà đầu tư trực tiếp sở hữu cổ phiếu trong tài khoản, trong khi danh mục được xây dựng và quản lý theo chiến lược đã lựa chọn. Quá trình lựa chọn cổ phiếu, phân bổ, giám sát và tái cơ cấu được thực hiện theo phương pháp có hệ thống, hướng tới mục tiêu tích lũy và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

Một danh mục đầu tư không đứng yên. Biến động giá làm thay đổi tỷ trọng cổ phiếu; dòng tiền mới cần được phân bổ; những thay đổi tại doanh nghiệp và trên thị trường có thể đòi hỏi danh mục phải điều chỉnh. Duy trì quá trình đó trong nhiều năm đòi hỏi sự kết hợp giữa chuyên môn đầu tư, kỷ luật và công nghệ.

Trong VSI, đội ngũ chuyên gia xây dựng phương pháp luận, sàng lọc cổ phiếu, xác lập nguyên tắc phân bổ và kiểm soát rủi ro. Công nghệ hỗ trợ xử lý dữ liệu, tính toán tỷ trọng, mô phỏng danh mục và đề xuất tái cân bằng, đồng thời tự động hóa quy trình giao dịch để chiến lược được thực thi nhất quán.

Công nghệ không thay thế vai trò đánh giá và ra quyết định của con người. Giá trị thiết thực hơn nằm ở khả năng chuẩn hóa quy trình, duy trì kỷ luật đầu tư và hạn chế việc danh mục bị chi phối bởi những biến động ngắn hạn.

Đây cũng là bước phát triển tiếp theo trong cách công nghệ phục vụ nhà đầu tư. Nếu thế hệ trước giúp việc mở tài khoản và giao dịch trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn, thế hệ tiếp theo có thể đưa những phương pháp quản lý tài sản vốn phức tạp đến gần hơn với số đông.

“Bình dân hóa” đầu tư vì thế không chỉ dừng ở khả năng mua cổ phiếu, mà còn là khả năng tiếp cận những phương pháp đầu tư và quản lý tài sản bài bản hơn.

Sự phát triển đó cũng mở rộng vai trò của các công ty chứng khoán. Từ cung cấp hạ tầng và dịch vụ giao dịch, các công ty chứng khoán có thể phát triển thêm những giải pháp giúp nhà đầu tư xây dựng và quản lý tài sản dài hạn.

Với VSI, VPS đang đi theo hướng đó: kết hợp chuyên môn đầu tư và công nghệ để đưa phương pháp quản lý danh mục bài bản đến gần hơn với nhà đầu tư cá nhân, qua đó góp phần hình thành những dòng vốn dài hạn và bền vững hơn cho thị trường.