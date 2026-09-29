Ngân hàng - Bảo hiểm

MSB dự tính chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng huy động nghìn tỷ, lập nhiều công ty con mở rộng hệ sinh thái

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

anhtuyet.tbtc@gmail.com
11:23 | 29/09/2026
MSB lên kế hoạch tăng vốn lần hai trong năm 2026, dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, huy động 9.360 tỷ đồng. Song song, ngân hàng muốn thành lập ngân hàng 100% vốn tại VIFC; mở rộng mảng chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái với hoạt động ngân hàng làm nền tảng cốt lõi.
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MSB muốn huy động 9.360 tỷ đồng, chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) đang lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về loạt nội dung quan trọng, từ thành lập ngân hàng 100% vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (VIFC); thông qua việc góp vốn, mua cổ phần của MSB để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán; bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, đến phương án tăng vốn điều lệ lần hai trong năm 2026.

MSB đã chốt ngày đăng ký cuối cùng 24/9/2026 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thời gian biểu quyết điện tử kéo dài đến 16h ngày 8/10/2026.

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị MSB trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ từ 37.440 tỷ đồng lên 46.800 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 9.360 tỷ đồng, thông qua chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

MSB dự tính chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng huy động nghìn tỷ, lập nhiều công ty con mở rộng hệ sinh thái
Phương án sử dụng vốn của MSB. Nguồn: MSB.
Theo phương án, MSB dự kiến chào bán 936 triệu cổ phiếu thông qua chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:25, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách được quyền mua thêm 25 cổ phiếu mới. Ngân hàng dự kiến thu về 9.360 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Toàn bộ số tiền 9.360 tỷ đồng được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, trong đó, 6.500 tỷ đồng dành cho phát triển cho vay khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp, 600 tỷ đồng đầu tư phát triển công nghệ và 2.260 tỷ đồng bổ sung vốn đầu tư vào cổ phần.

Thời gian dự kiến hoàn thành đợt chào bán trong năm 2026 hoặc theo thời hạn khác do Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị quyết định, tùy thuộc tiến độ cấp phép của cơ quan quản lý.

Trước đó, MSB đã hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lần một trong năm 2026 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành đạt 3,744 tỷ cổ phiếu, qua đó đưa vốn điều lệ từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

Trong hoạt động ngân hàng, vốn điều lệ không chỉ là nguồn lực để đáp ứng yêu cầu về quy mô hoạt động và tăng trưởng tín dụng.

Với việc mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới, nhu cầu về nguồn lực vốn cũng trở thành một yếu tố quan trọng để triển khai các khoản đầu tư, góp vốn, mua cổ phần và xây dựng các đơn vị thành viên. Do đó, việc tiếp tục đặt vấn đề tăng vốn trong cùng giai đoạn với kế hoạch mở rộng hệ sinh thái có thể được nhìn như một phần trong bài toán chuẩn bị nguồn lực cho chiến lược dài hạn, bên cạnh nhu cầu phục vụ hoạt động ngân hàng cốt lõi.

Lập ngân hàng 100% vốn tại VIFC

Không chỉ tăng vốn, MSB còn trình cổ đông kế hoạch thành lập Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên 100% vốn của MSB tại VIFC.

MSB dự tính chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng huy động nghìn tỷ, lập nhiều công ty con mở rộng hệ sinh thái
MSB dự tính chào bán cổ phiếu giá 10.000 đồng huy động nghìn tỷ, lập nhiều công ty con mở rộng hệ sinh thái. Ảnh tư liệu.

Theo tờ trình, vốn điều lệ của ngân hàng này dự kiến bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật. MSB cho biết việc thành lập ngân hàng tại Trung tâm tài chính quốc tế được xác định là định hướng có tính chiến lược dài hạn nhằm mở rộng phạm vi tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp cận chuẩn mực tài chính quốc tế. Sự hiện diện sớm giúp MSB củng cố vị thế của một ngân hàng thương mại năng động, đi đầu trong đổi mới sáng tạo và hội nhập.

“Nhiều ngân hàng đối thủ (Vietcombank, SHB, HDBank, TPBank, Nam A Bank, LPBank, MB, Techcombank) đã có động thái chiến lược tham gia hệ sinh thái VIFC. Nếu MSB chậm trễ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tiếp cận dòng vốn quốc tế chi phí thấp và đánh mất lợi thế định hình các chuẩn mực giao dịch ban đầu tại VIFC” - lãnh đạo MSB nhận định.

Theo MSB, với thế mạnh mạng lưới ngân hàng đại lý rộng khắp trên phạm vi toàn cầu, cùng với năng lực mạnh trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối và kinh doanh vốn, khi tham gia vào VIFC, MSB sẽ từ “ngân hàng phục vụ nội địa” trở thành “mắt xích trung chuyển tài chính” trong chuỗi cung ứng toàn cầu của khách hàng doanh nghiệp.

Thêm “mảnh ghép” thêm chứng khoán, bảo hiểm

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch góp vốn, mua cổ phần để mua lại công ty con hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Trong cấu trúc hệ sinh thái dự kiến, lĩnh vực chứng khoán sẽ bổ sung năng lực cung cấp dịch vụ thị trường vốn bên cạnh hoạt động tín dụng truyền thống cho MSB.

MSB cho biết mục tiêu là sở hữu một công ty chứng khoán làm công ty con, qua đó bổ sung “mảnh ghép” trong hệ sinh thái tài chính của ngân hàng. MSB dự kiến sở hữu tỷ lệ tham gia góp vốn/mua cổ phần đủ để công ty này trở thành công ty con của ngân hàng. Thời gian thực hiện trong năm 2027, hoặc phù hợp với chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Việc mở rộng sang chứng khoán cũng được kỳ vọng giúp ngân hàng khai thác hiệu quả hơn tệp khách hàng hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đầu tư và từng bước mở rộng dịch vụ quản lý tài sản.

Song song với chứng khoán, MSB muốn mở rộng hệ sinh thái sang bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ, hướng tới xây dựng thêm trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn 2027 - 2030.

Trên nền tảng công nghệ và các kênh tương tác sẵn có, ngân hàng định hướng phát triển bảo hiểm tích hợp, đưa sản phẩm phù hợp vào hành trình sử dụng dịch vụ của khách hàng. Về dài hạn, sự kết nối giữa ngân hàng, đầu tư và bảo hiểm được kỳ vọng giúp tạo thêm nguồn thu ngoài lãi bền vững, gia tăng giá trị phục vụ và và cung cấp dịch vụ tài chính toàn diện từ ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm.

Quá trình mở rộng hệ sinh thái của MSB diễn ra trong bối cảnh MSB đang có sự đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu, các nền tảng số và AI. Các mảnh ghép này sẽ bổ sung cho hoạt động ngân hàng truyền thống của MSB./.

Ánh Tuyết
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Agribank 0,20 - - - 2,60 2,60 2,90 4,00 4,00 5,90 6,00
ACB 0,50 - - - 4,00 4,20 4,40 4,50 4,70 5,30 5,40
Sacombank 0,50 - - - 4,75 4,75 4,75 6,30 6,30 6,10 6,80
Techcombank 0,05 - - - 4,20 4,20 4,50 6,20 6,20 6,40 5,50
LPBank 0,20 - - - 2,10 2,10 2,40 3,50 3,50 4,60 4,60
Vikki Bank 0,49 0,49 - - 4,64 4,64 4,64 5,75 5,52 5,76 5,43
Eximbank 0,20 0,20 0,20 0,20 2,80 3,00 3,10 4,20 4.00 4,70 5,30