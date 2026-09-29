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Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

06:26 | 29/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (29/9) tiếp tục xu hướng đi xuống trên cả ba miền, nối dài nhịp điều chỉnh xuất hiện trong những ngày cuối tháng 9. Đáng chú ý, vùng giá 56.000 đồng/kg đã quay trở lại thị trường sau thời gian vắng bóng.
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Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước
Giá heo hơi hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm khá nhanh khi có tới 9/15 địa phương được khảo sát cùng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg.

Sau biến động mới nhất, mặt bằng giá toàn khu vực lùi xuống khoảng 57.000 - 59.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên hiện là hai địa phương có giá cao nhất miền Bắc, cùng đạt 59.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch tại mức 58.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại trong khu vực đang thu mua heo hơi ở mức 57.000 đồng/kg.

Diễn biến mới cho thấy mặt bằng giá phía Bắc tiếp tục hạ nhiệt nhanh sau khi mốc 60.000 đồng/kg biến mất vào cuối tuần trước.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại một số địa phương giảm thêm 1.000 đồng/kg.

Đáng chú ý nhất là Huế và Quảng Ngãi khi giá thu mua lùi xuống 56.000 đồng/kg. Đây cũng là vùng giá thấp nhất trên thị trường heo hơi cả nước hiện nay.

Sau điều chỉnh, thương lái tại miền Trung - Tây Nguyên đang thu mua heo hơi trong khoảng 56.000 - 58.000 đồng/kg. Lâm Đồng là địa phương duy nhất còn duy trì được mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại nằm trong vùng 56.000 - 57.000 đồng/kg.

Trước đó, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên vẫn dao động từ 57.000 - 58.000 đồng/kg. Việc vùng 56.000 đồng/kg xuất hiện trở lại cho thấy xu hướng giảm chưa dừng lại khi bước sang tuần mới.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng diễn biến tương tự. Đồng Tháp và Cà Mau cùng giảm xuống 56.000 đồng/kg. Tây Ninh, An Giang và Cần Thơ giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua về 57.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh tiếp tục giữ mức 58.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Như vậy, giá heo hơi miền Nam hiện dao động từ 56.000 - 58.000 đồng/kg.

Diễn biến này đáng chú ý bởi miền Nam là khu vực tương đối ổn định trong tuần trước. Tính đến cuối tuần 28/9, phần lớn địa phương phía Nam vẫn giữ giá, chỉ Vĩnh Long giảm 1.000 đồng/kg nếu so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên, hôm nay xu hướng giảm đã lan sang nhiều địa phương.

Tính chung cả nước, giá heo hơi hiện chỉ còn 56.000 - 59.000 đồng/kg. Mức cao nhất 59.000 đồng/kg chỉ còn được ghi nhận tại Hà Nội và Hưng Yên, trong khi vùng thấp nhất 56.000 đồng/kg đã xuất hiện tại cả miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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