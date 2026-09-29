Thị trường

Ngày 29/9: Giá cà phê tiếp tục đi ngang, hồ tiêu neo ở mức cao

06:31 | 29/09/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (29/9) tiếp tục đi ngang. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu dao động ở mức 136.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.
aa
giacaphe_1790583495.jpg
Giá cà phê hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá cà phê dao động trong khoảng 93.000 - 93.800

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đi ngang sau khi phục hồi đáng kể vào cuối tuần trước, hiện dao động trong khoảng 93.000 - 93.800 đồng/kg. Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức thu mua cao nhất với 93.800 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được duy trì ở mức 93.600 đồng/kg. Lâm Đồng thấp nhất khu vực với 93.000 đồng/kg.

Thị trường trong nước bước vào tuần mới tương đối ổn định sau một tuần có biên độ dao động khá lớn.

Trên thị trường thế giới, hai chủng loại cà phê chính đều giảm nhẹ. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2026 giảm 29 USD/tấn, tương đương 0,9%, xuống 3.367 USD/tấn. Hợp đồng tháng 1/2027 giảm 31 USD/tấn, cũng khoảng 0,9%, còn 3.342 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 12/2026 giảm 1,9 US cent/pound, tương đương 0,7%, xuống 278,60 US cent/pound. Hợp đồng tháng 3/2027 giảm 0,7 US cent/pound, tương ứng 0,3%, còn 271,25 US cent/pound.

Giá tiêu đi ngang

giatieu_1790583496.jpg

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ vững mốc 140.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục đi ngang, dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên trước.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) dẫn đầu về giá thu mua với mức 140.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở vị trí tiếp theo với 138.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), thương lái thu mua ở mức 136.500 đồng/kg.

Gia Lai và Đồng Nai ở mức thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát, cùng đạt 136.000 đồng/kg.

Thị trường bước vào trạng thái tương đối trầm lắng sau đợt điều chỉnh trong tuần trước.

Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn cũng gần như không thay đổi. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được niêm yết ở mức 6.828 USD/tấn.

Tiêu đen ASTA 570 của Brazil duy trì mức 5.850 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao 9.250 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn và loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, Muntok của Indonesia giữ mức 9.348 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt được báo giá 12.150 USD/tấn và 8.450 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 28/9: Giá cà phê trở lại sát 94.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm

Ngày 28/9: Giá cà phê trở lại sát 94.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm

Ngày 27/9: Giá cà phê tăng mạnh trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 27/9: Giá cà phê tăng mạnh trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 26/9: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 26/9: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Dành cho bạn

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi xuống ở cả ba miền trên cả nước

Ngày 29/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Ngày 29/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa đi ngang

Ngày 29/9: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore trái chiều, Trung Quốc tăng mạnh

Ngày 29/9: Giá cao su tại Nhật Bản và Singapore trái chiều, Trung Quốc tăng mạnh

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú 25 triệu đồng

Xử phạt Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú 25 triệu đồng

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Khối ngoại giảm bán ròng, giải ngân mạnh vào BSR và nhóm năng lượng

Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng

Thủ tướng: Khoa học công nghệ đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng

Đọc thêm

Giá kim loại quý vẫn giằng co trong vùng thấp

Giá kim loại quý vẫn giằng co trong vùng thấp

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, giá kim loại quý đồng loạt giảm phiên cuối tuần khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ bật tăng. Tuy nhiên, giá vẫn giằng co trong vùng thấp và khó có thể tăng cao so với cùng kỳ năm trước.
Giá dầu thế giới đảo chiều, tăng nhẹ trong phiên đầu tuần

Giá dầu thế giới đảo chiều, tăng nhẹ trong phiên đầu tuần

(TBTCO) - Trong phiên sáng đầu tuần (ngày 28/9), giá dầu thế giới đảo chiều, tăng nhẹ. Dầu WTI vượt 93 USD/thùng; dầu Brent vượt 98 USD/thùng.
Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/9 đạt 825,2 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đến ngày 15/9 đạt 825,2 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu của Cục Hải quan, lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 825,2 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 400,84 tỷ USD; nhập khẩu đạt 424,35 tỷ USD; nhập siêu 23,51 tỷ USD.
Ngày 28/9: Giá bạc liên tục biến động

Ngày 28/9: Giá bạc liên tục biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/9) đồng loạt suy giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 1.333.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.387.000 đồng/kg ở chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 2,61% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 28/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 28/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Giá lúa gạo hôm nay (28/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vắng. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg… Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg….
Ngày 28/9: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Ngày 28/9: Giá cao su thế giới tiếp đà khởi sắc

Giá cao su thế giới hôm nay (28/9) ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc, nổi bật là đà tăng tại Thượng Hải và Singapore. Giá nguyên liệu duy trì ở mức cao cùng lo ngại nguồn cung gián đoạn đã hỗ trợ thị trường. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn.
Ngày 27/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh giảm

Ngày 27/9: Giá một số loại gạo xuất khẩu Việt Nam điều chỉnh giảm

Giá lúa gạo hôm nay (27/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm. Cụ thể, giá gạo Jasmine được chào bán ở mức 514 - 518 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 372 - 376 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn.
Ngày 27/9: Giá cao su trên sàn Thượng Hải và Singapore duy trì đà tăng

Ngày 27/9: Giá cao su trên sàn Thượng Hải và Singapore duy trì đà tăng

Giá cao su hôm nay (27/9) ghi nhận đà tăng tại sàn SHFE và SGX, với mức tăng lần lượt đạt 1,76 - 2,32% và 0,43 - 0,80%, tại Nhật Bản, giá diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Ngày 29/9: Giá cà phê tiếp tục đi ngang, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 29/9: Giá cà phê tiếp tục đi ngang, hồ tiêu neo ở mức cao

Bài 1: Hàng trăm nghìn mã số thuế cần được “làm sạch” và chuẩn hóa

Bài 1: Hàng trăm nghìn mã số thuế cần được “làm sạch” và chuẩn hóa

Từ vốn bảo vệ đến vốn kiến tạo

Từ vốn bảo vệ đến vốn kiến tạo

Soi động lực tăng trưởng doanh nghiệp bán lẻ quý III/2026

Soi động lực tăng trưởng doanh nghiệp bán lẻ quý III/2026

Mở rộng nguồn hàng cho thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn hàng cho thị trường chứng khoán

Hạ chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh xuất khẩu

Hạ chi phí logistics, nâng sức cạnh tranh xuất khẩu

Ngân hàng tăng mua lại trái phiếu để kéo dài kỳ hạn nguồn vốn

Ngân hàng tăng mua lại trái phiếu để kéo dài kỳ hạn nguồn vốn

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Ngày 27/9: Giá heo hơi đang dịch chuyển xuống vùng thấp hơn

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (26/9): USD trong nước trái chiều, DXY lên đỉnh hai tháng giữa tín hiệu thắt chặt từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (28/9): DXY giữ trên 101 điểm, USD chờ “phép thử” từ dữ liệu lao động Mỹ

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Hà Nội tính nguồn lực cho các dự án hạ tầng lớn

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Giá vàng hôm nay ngày 28/9: Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn giảm nhẹ tại một doanh nghiệp

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Ngày 28/9: Giá heo hơi dao động 57.000 - 59.000 đồng/kg

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Kho bạc Nhà nước: Rút ngắn độ trễ, đưa vốn đầu tư công vào nền kinh tế

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 29/9: Vàng thế giới và trong nước giảm mạnh