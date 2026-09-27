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Ngày 27/9: Giá cao su trên sàn Thượng Hải và Singapore duy trì đà tăng

06:30 | 27/09/2026
Giá cao su hôm nay (27/9) ghi nhận đà tăng tại sàn SHFE và SGX, với mức tăng lần lượt đạt 1,76 - 2,32% và 0,43 - 0,80%, tại Nhật Bản, giá diễn biến trái chiều giữa các kỳ hạn. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn.
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Ngày 27/9: Giá cao su trên sàn Thượng Hải và Singapore duy trì đà tăng
Giá cao su hôm nay ghi nhận đà tăng tại sàn SHFE và SGX. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 10 ở mức 465 Yên/kg, tăng 2,22%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 449 Yên/kg, giảm 0,07%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,74 Baht lên mức 94,6 Baht/kg.

Giá cao su RSS3 của Thái Lan ở mức 94,69 Baht/kg, cao su khối STR20 ở mức 85,66 Baht/kg và mủ latex cô đặc 60% giao rời ở mức 60,7 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.740 Nhân dân tệ/tấn, tăng 1,76%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.780 Nhân dân tệ/tấn, tăng 2,32%.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 255,10 Cent/kg, tăng 0,43%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 252,10 Cent/kg, tăng 0,80%.

Sắc xanh tại sàn SHFE, SGX cùng thị trường Thái Lan là điểm nổi bật của thị trường cao su hôm nay. Trên SHFE, hợp đồng tháng 11 tăng mạnh, đạt 18.780 Nhân dân tệ/tấn; tại SGX, hợp đồng tháng 10 và 11 lần lượt tăng 0,43 - 0,80%. Tuy nhiên, diễn biến tại sàn TOCOM chưa cho thấy sự đồng thuận: hợp đồng tháng 10 tăng 2,22%, trong khi hợp đồng tháng 11 giảm 0,07%.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tiếp tục ổn định. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Nhìn chung giá thu mua mủ cao su trong nước hôm nay vẫn duy trì ổn định. Diễn biến này cho thấy, giá cao su trong nước chưa có sự điều chỉnh tương ứng với đà tăng trên các sàn giao dịch châu Á./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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