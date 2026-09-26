Chứng khoán tuần cuối quý III/2026: Sau nâng hạng, thị trường chờ động lực mới

Dòng vốn ngoại thận trọng sau cột mốc nâng hạng

Tuần giao dịch thứ ba của tháng 9/2026 (21/9-25/9) khép lại với diễn biến kém tích cực hơn kỳ vọng khi VN-Index giảm 1,68%. Tâm lý thận trọng vẫn hiện diện trong tuần đầu tiên thị trường bước qua cột mốc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp khi khối lượng khớp lệnh giảm khoảng 20% so với tuần trước và thấp hơn 13,6% so với bình quân 20 tuần.

Dòng vốn ngoại cũng ghi nhận sự đảo chiều. Sau khi mua ròng 107,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.638 tỷ đồng trong tuần trước, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 87,8 triệu đơn vị trong tuần 21-25/9, với giá trị khoảng 2.768 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung khá nhiều ở nhóm vốn hóa lớn. VHM đứng đầu với giá trị bán ròng 784,8 tỷ đồng. VPB cũng bị bán ròng 16,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 463,9 tỷ đồng; cùng với đó, TCB, HPG, ACB và một số cổ phiếu ngân hàng khác xuất hiện trong nhóm bị bán mạnh. Ở chiều ngược lại, SBT được mua ròng khoảng 383,5 tỷ đồng, trong khi dòng vốn vẫn tìm đến một số cổ phiếu thuộc nhóm hàng tiêu dùng, năng lượng và nguyên vật liệu.

Khối ngoại trở lại bán ròng sau tuần mua ròng liền trước - Nguồn: CSI Research

Diễn biến này chưa tạo ra hiệu ứng dòng vốn ngay lập tức như một bộ phận nhà đầu tư từng kỳ vọng sau nâng hạng. Tuy nhiên, một tuần giao dịch là khoảng thời gian còn rất ngắn để đánh giá tác động của một thay đổi có tính cấu trúc đối với thị trường.

Nâng hạng không phải đích đến, trước hết đang mở ra khả năng tiếp cận một tập hợp nhà đầu tư rộng hơn, nâng vị thế của thị trường trong các bộ chỉ số quốc tế và tạo tiền đề cho các dòng vốn mới trong trung, dài hạn. Việc khối ngoại vẫn mua vào một số nhóm cổ phiếu trong tuần qua cũng cho thấy dòng vốn có sự tái phân bổ khá rõ. Điều đáng theo dõi hơn trong những tháng tới sẽ là mức độ bền vững của dòng tiền khi các yếu tố kỹ thuật liên quan tới cơ cấu chỉ số dần lùi lại và nhà đầu tư quốc tế quay về đánh giá các yếu tố cơ bản.

Ông Lê Đỗ Tuấn Minh - chuyên gia từ Chứng khoán Kirin (CSI) dự báo áp lực bán trong ngắn hạn vẫn có thể duy trì và thị trường cần thêm thời gian để tìm trạng thái cân bằng. Chuyên gia từ CSI cho rằng việc VN-Index giảm điểm trong tuần đầu sau nâng hạng cùng với thanh khoản suy giảm phản ánh tâm lý nhà đầu tư trong nước vẫn thận trọng. Chuyên gia từ Chứng khoán SHS cũng cho rằng diễn biến của VN-Index sau nâng hạng chưa tích cực như kỳ vọng. Tuy nhiên, đây mới là một lát cắt ngắn hạn trong quá trình dài hơn của thị trường sau khi thay đổi vị thế.

Dòng cổ phiếu ngân hàng vẫn chiếm khoảng 38% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Đồng thời, trong tuần qua, đây cũng là nhóm chịu áp lực bán khá mạnh từ nhà đầu tư nước ngoài. Trước thời điểm quý III sắp khép lại và tới đây là mùa báo cáo quý III, diễn biến dòng vốn ngắn hạn có thể ngày càng phân hóa với triển vọng lợi nhuận thực tế của từng doanh nghiệp.

VN-Index tìm điểm cân bằng, chờ động lực mới

Phiên hồi phục hôm thứ Sáu vừa qua phần nào giúp tâm lý thị trường ổn định hơn, nhưng chưa đủ để xác nhận một sự đảo chiều. Theo ông Lê Đỗ Tuấn Minh, mức tăng của VN-Index trong phiên thứ Sáu chịu ảnh hưởng đáng kể từ cổ phiếu nhà Vingroup gồm VHM và VIC, trong khi độ lan tỏa chưa cao, đà tăng thu hẹp về cuối phiên và thanh khoản suy giảm. Diễn biến một phiên chưa nói lên nhiều về xu hướng kế tiếp.

Bước sang tuần giao dịch cuối tháng 9 và chuyển sang tháng 10, thị trường sẽ đón nhận nhiều thông tin mới, trong đó các yếu tố nền tảng trong nước bắt đầu trở nên quan trọng hơn sau khi cột mốc nâng hạng đã đi qua.

Đáng chú ý nhất là loạt số liệu kinh tế quý III và 9 tháng. Các số liệu từ báo cáo tình hình kinh tế và xã hội công bố vào ngày 3/10 về GDP, CPI, hoạt động xuất nhập khẩu và PMI sẽ cung cấp thêm căn cứ để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế, đồng thời hình thành kỳ vọng đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết trong quý III.

Các dự báo lợi nhuận đầu tiên đang cho thấy sự phân hóa đáng kể. Với nhóm ngân hàng, MBS Research dự báo lợi nhuận trước thuế quý III của các ngân hàng trong phạm vi theo dõi tăng khoảng 19,1% so với cùng kỳ. Nhóm ngân hàng quốc doanh được kỳ vọng nổi bật hơn khi thu nhập lãi thuần có thể tăng 22,1%, đồng thời chi phí dự phòng giảm 18,5%. Vietcombank và VietinBank được dự báo tăng lợi nhuận trước thuế khoảng 30%, còn BIDV tăng khoảng 21%.

Thị trường đang kỳ vọng kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 100.000 việc làm trong tháng 9, thấp hơn mức 162.000 của tháng trước, trong khi tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 4,2%. Trong khi PCE toàn phần được dự báo tăng 0,4% so với tháng trước và PCE lõi tăng 0,3%.

Trong khi đó, các yếu tố từ thế giới cũng có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư trong nước. Tại thị trường Mỹ, tâm điểm tuần tới với báo cáo việc làm tháng 9, cùng chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE). Các số liệu này sẽ tiếp tục tác động tới kỳ vọng lãi suất, lợi suất trái phiếu và đồng USD, từ đó ảnh hưởng đến dòng vốn tại các thị trường mới nổi.

Trong ngắn hạn, CSI cho rằng, VN-Index có thể kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.740 điểm và nhà đầu tư cần chờ thêm tín hiệu từ dòng tiền. SHS cũng duy trì quan điểm thận trọng, trung lập khi chưa có nhiều nhóm ngành duy trì được xu hướng tăng rõ nét.

Sau khi một cột mốc lớn đã được xác lập, thị trường bước sang giai đoạn mà kỳ vọng cần dần được kiểm chứng bằng dữ liệu thực tế. Khả năng giữ nhịp của VN-Index vì vậy sẽ phụ thuộc không chỉ vào sự trở lại của dòng vốn ngoại, mà còn vào tăng trưởng kinh tế, lợi nhuận quý III và khả năng xuất hiện những nhóm cổ phiếu đủ sức dẫn dắt dòng tiền./.