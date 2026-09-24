Giá dầu thô thế giới bất ngờ bật tăng trở lại

Trading Economics nhận định, giá dầu Brent vượt trên mức 102 USD/thùng vào thứ Năm do sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc rằng, Tehran sẽ không khuất phục trước các mối đe dọa, đồng thời khẳng định Cộng hòa Hồi giáo sẽ không từ bỏ quyền phát triển công nghệ hạt nhân vì mục đích phát triển kinh tế. Ông Pezeshkian cũng cho biết Iran sẽ không cho phép tự do hàng hải qua eo biển Hormuz chừng nào các lệnh trừng phạt và lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn còn hiệu lực.

Giá dầu Brent vượt trên mức 102 USD/thùng do sự không chắc chắn vẫn còn tồn tại về tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Ảnh: TL.

Tại Mỹ, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright cho biết, chính quyền Trump đang làm việc với các nhà máy lọc dầu về việc tự nguyện giảm xuất khẩu dầu diesel của Mỹ như một giải pháp thay thế cho việc áp đặt lệnh cấm chính thức đối với các lô hàng xuất khẩu ra nước ngoài.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đang thực hiện các bước để nối lại xuất khẩu dầu thông qua đường ống dẫn dầu Đông-Tây quan trọng của mình. Tổng thống Ukraine Zelenskyy cũng cho biết ông và Tổng thống Trump đã thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn năng lượng.

Tại thị trường trong nước, chiều nay (24/9), theo kế hoạch, liên Bộ Công thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Hiện giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau: Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 25.139 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá bán dầu diesel 0.05S không cao hơn 29.945 đồng/lít; giá bán lẻ dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.196 đồng/kg./.