Thị trường

Ngày 24/9: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng

06:26 | 24/09/2026
Giá cao su hôm nay (24/9) ghi nhận sắc xanh bao phủ toàn bộ các kỳ hạn trên sàn SHFE và SGX, với mức tăng cao nhất lần lượt 0,96% và 2,31%. Trong khi đó, thị trường trong nước tiếp tục duy trì ổn định tại các doanh nghiệp được khảo sát.
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Ngày 24/9: Giá cao su thế giới tiếp tục duy trì đà tăng
Giá cao su hôm nay ghi nhận sắc xanh bao phủ toàn bộ các kỳ hạn trên sàn SHFE và SGX. Ảnh minh họa

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su tự nhiên trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.160 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,92%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.170 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,83%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,04 Baht lên mức 92,21 Baht/kg.

Giá cao su tấm xông khói RSS3 của Thái Lan ở mức 92,25 Baht/kg, cao su khối STR20 ở mức 83,66 Baht/kg và mủ latex loại 60% (dạng bulk) ở mức 60,1 Baht/kg,

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 243,50 Cent/kg, tăng 2,31%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 241,50 Cent/kg, tăng 1,98%.

Thị trường cao su kỳ hạn tại Nhật Bản tiếp tục đóng cửa nghỉ lễ khi nước này bước vào kỳ nghỉ Silver Week.

Diễn biến tại thị trường Thái Lan, sàn SHFE và SGX cho thấy lực mua đang cải thiện, đặc biệt khi các hợp đồng TSR20 tại Singapore đồng loạt tăng mạnh.

Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên dự báo sản lượng cao su thiên nhiên toàn cầu năm 2026 đạt 15,32 triệu tấn trong khi tiêu thụ ở mức 15,6 triệu tấn, tương ứng mức thiếu hụt 280.000 tấn trong cả năm. Dù Đông Nam Á đã bước vào mùa cao điểm khai thác, mưa kéo dài làm gián đoạn hoạt động cạo mủ; cùng với tình trạng vườn cây già cỗi tại Thái Lan và dịch bệnh tại Indonesia, lượng nguyên liệu đưa ra thị trường thấp hơn kỳ vọng.

Giá cao su trong nước

Cụ thể, tại Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1)./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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