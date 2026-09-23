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Ngày 23/9: Giá lúa tươi và gạo nguyên liệu tăng giảm trái chiều

06:30 | 23/09/2026
Giá lúa tươi hôm nay (23/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18, OM 5451, IR 50404 và OM 34 đồng loạt tăng 100 đồng/kg. Ngược lại, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg.
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Ngày 23/9: Giá lúa tươi và gạo nguyên liệu tăng giảm trái chiều
Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đảo chiều tăng. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay giảm 100 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.700 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.300 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3 - 4 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.300 - 7.650 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ gạo giá gạo bình giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay tăng 100 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 tăng 100 đồng/kg dao động ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 tăng 100 đồng/kg dao động mốc 5.700 - 5.900 đồng/kg; giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, lúa Hè Thu vãn đồng, lúa Thu Đông chào bán lượng khá ở một số khu vực, giá lúa biến động nhẹ. Tại Cần Thơ, lúa Thu Đông chào báo có lượng khá, giá ít biến động. Tại An Giang, lúa Hè Thu vãn đồng, một số loại lúa tươi tăng nhẹ. Tại Đồng Tháp, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán vẫn chậm, giá lúa ít biến động.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam vững giá. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 440 - 445 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 526 - 530 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 368 - 372 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 477 - 481 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 373 - 377 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo 5% tấm dao động ở mức 375 - 379 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động 307 - 311 USD/tấn./.

Trong báo cáo tháng 8, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc đã nâng dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2026 - 2027 đạt khoảng 553,1 triệu tấn, giảm 1,9% so với ước tính đã điều chỉnh của niên vụ 2025 - 2026.

Trong khi đó, tiêu thụ gạo thế giới được dự báo đạt 559 triệu tấn trong niên vụ 2026 - 2027, điều chỉnh tăng 0,8 triệu tấn so với dự báo tháng 7 và tăng 0,5% so với niên vụ 2025 - 2026, được duy trì bởi sự gia tăng nhu cầu lương thực do dân số tăng.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa tươi giá gạo đồng bằng sông cửu long

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