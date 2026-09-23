Ngày 23/9: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su tự nhiên trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc hợp đồng giao tháng 10 ở mức 18.160 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,92%. Hợp đồng giao tháng 11 ở mức 18.165 Nhân dân tệ/tấn, tăng 0,80%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,03 Baht lên mức 92,17 Baht/kg.

Giá cao su tấm xông khói RSS3 của Thái Lan ở mức 92,12 Baht/kg, cao su khối STR20 ở mức 83,8 Baht/kg và mủ latex loại 60% (dạng bulk) ở mức 59,6 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 240,70 Cent/kg, tăng 1,65%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 239,10 Cent/kg, tăng 1,36%.

Tại Nhật Bản, thị trường cao su kỳ hạn đóng cửa nghỉ lễ.

Lực mua đang chiếm ưu thế trên sàn SHFE, SGX và thị trường Thái Lan. Tại Thượng Hải, các kỳ hạn tăng từ 0,80 - 0,92%, còn giá TSR20 tại Singapore tăng mạnh hơn, từ 1,36 - 1,65%. Đây là tín hiệu tích cực đối với xu hướng giá cao su trong ngắn hạn.

Trong thời gian tới, giá cao su thế giới có khả năng duy trì trạng thái tích cực. Xu hướng sẽ phụ thuộc vào nhu cầu nguyên liệu của Trung Quốc, hoạt động sản xuất lốp xe, nguồn cung tại các nước Đông Nam Á và biến động tỷ giá.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn không có thay đổi so với hôm qua. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.