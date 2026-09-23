Hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tuần qua

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 14 - 18/9 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), thị trường ghi nhận 9 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị 10.650 tỷ đồng. Các đợt phát hành trong tuần đến từ hai nhóm ngành bất động sản và ngân hàng.

Nguồn: VBMA.

Với lượng phát hành mới này, lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 398.493 tỷ đồng. Trong đó, phát hành riêng lẻ tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ yếu với 249 đợt, tổng giá trị 340.772 tỷ đồng, tương đương 85,52% tổng giá trị phát hành. Phát hành ra công chúng ghi nhận 39 đợt với 57.722 tỷ đồng, chiếm 14,48%. Bên cạnh đó, thị trường ghi nhận 1 đợt phát hành trái phiếu ra quốc tế.

Song song với hoạt động huy động vốn mới, quy mô mua lại trái phiếu trước hạn cũng tăng trong tuần. Các doanh nghiệp đã chi 8.601 tỷ đồng để mua lại trái phiếu, đưa tổng giá trị mua lại trước hạn từ đầu năm lên 223.103 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2025. Ngân hàng tiếp tục là nhóm dẫn đầu hoạt động này, chiếm khoảng 87,9% tổng giá trị mua lại trước hạn, tương ứng khoảng 196.130 tỷ đồng.

Trong phần còn lại của năm 2026, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp dự kiến đến hạn đạt 75.288 tỷ đồng. Áp lực đáo hạn tập trung chủ yếu ở nhóm bất động sản với 40.147 tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng giá trị sắp đến hạn; tiếp theo là nhóm ngân hàng với 17.255 tỷ đồng, tương đương 22,9%.

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ giảm so với tuần trước. Giá trị giao dịch bình quân đạt 6.296 tỷ đồng mỗi ngày, giảm 16%. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ đạt khoảng 1,121 triệu tỷ đồng./.