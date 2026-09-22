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Hôm nay, diễn ra mùa đầu tiên Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFA 2026)

PV

PV

14:17 | 22/09/2026
(TBTCO) - Ngày 22/9/2026 tại Hà Nội, Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) chính thức diễn ra. Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tham dự chương trình, cùng đại diện các định chế tài chính, công ty quản lý quỹ và chuyên gia bàn về những động lực phát triển mới của ngành quỹ Việt Nam.
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Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) được tổ chức tại Khách sạn Pullman, Hà Nội với chủ đề “Ngành quỹ trong kỷ nguyên mới: Khơi thông dòng vốn cho tăng trưởng cao và bền vững”. Chương trình do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), Báo Tài chính - Đầu tư và FiinGroup đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

VFA 2026 diễn ra trong bối cảnh ngành quản lý quỹ được kỳ vọng đảm nhiệm vai trò lớn hơn trong việc huy động nguồn vốn trung, dài hạn, phát triển nhà đầu tư tổ chức và nâng chiều sâu cho thị trường vốn. Trong khi số lượng sản phẩm đầu tư ngày càng đa dạng, bài toán đặt ra không chỉ là có thêm quỹ mới, mà còn là xây dựng hạ tầng đủ thuận lợi, mở rộng kênh phân phối và hình thành một cơ sở nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn.

Hôm nay diễn ra mùa đầu tiên Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam (VFA 2026)
Chương trình Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam năm 2026 - Vietnam Fund Awards 2026 (VFA 2026) diễn ra vào ngày 22/09/2026 tại Hà Nội.

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương tham dự chương trình và có phát biểu chỉ đạo, định hướng những vấn đề lớn đối với sự phát triển thị trường vốn và ngành quản lý quỹ trong giai đoạn mới.

Các phiên tham luận và thảo luận tại chương trình sẽ khái quát bức tranh tổng thể của ngành quỹ; cùng những điều kiện cần thiết để hình thành một hệ sinh thái quản lý tài sản có khả năng thu hút và phân bổ dòng vốn dài hạn hiệu quả hơn.

Kiến tạo hệ sinh thái ngành quỹ

Một trong những điểm nhấn của VFA 2026 là phiên thảo luận với chủ đề “Kiến tạo hệ sinh thái ngành Quỹ: Hạ tầng vững - Sản phẩm đa dạng - Nhà đầu tư chuyên nghiệp”.

Phiên thảo luận quy tụ đại diện của nhiều “mắt xích” trong hệ sinh thái ngành quỹ. Phía cơ quan quản lý có bà Nguyễn Thị Bích Ngà - Phó Trưởng ban, Ban Quản lý các công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đại diện hạ tầng thị trường là ông Dương Ngọc Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Tham gia từ phía các định chế tài chính và công ty quản lý tài sản có bà Nguyễn Thị Hải Bình - Giám đốc Quản lý khách hàng Dịch vụ Chứng khoán, Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam); bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank; ông Nguyễn Tuấn Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.

Cùng tham gia thảo luận còn có bà Ngô Thùy Linh - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Smart Invest và ông Bùi Văn Huy - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT.

Phiên thảo luận do ông Nguyễn Quang Thuân - Chủ tịch HĐQT FiinGroup điều phối. Từ những góc nhìn khác nhau trên thị trường, các diễn giả sẽ trao đổi về việc hoàn thiện hạ tầng phục vụ hoạt động quỹ, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng kênh phân phối chứng chỉ quỹ, phát triển nhà đầu tư tổ chức và từng bước đưa nhiều hơn dòng tiền của người dân qua các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp.

Đây cũng là những điều kiện then chốt nếu ngành quản lý quỹ muốn mở rộng quy mô thực chất và trở thành một kênh huy động, phân bổ vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Vinh danh các quỹ hoạt động hiệu quả và quỹ đầu tư tiêu biểu

Cùng với phần hội thảo, VFA 2026 cũng đánh dấu mùa đầu tiên của Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam. Theo Ban tổ chức, chương trình hướng tới tạo lập một chuẩn tham chiếu khách quan, minh bạch cho ngành quỹ, hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình đánh giá và lựa chọn sản phẩm, đồng thời ghi nhận những quỹ có hiệu quả hoạt động nổi bật và đóng góp tích cực cho sự phát triển của thị trường.

Ngay trong mùa giải này, 94 quỹ, với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 90.000 tỷ đồng (tính đến hết năm 2025) được đưa vào phạm vi đánh giá.

Các hạng mục vinh danh gồm Quỹ cổ phiếu hoạt động hiệu quả; Quỹ trái phiếu hoạt động hiệu quả; Quỹ ETF hoạt động hiệu quả; Quỹ cân bằng hoạt động hiệu quả; Quỹ ESG/Quỹ hưu trí tiêu biểu và Quỹ mở phát triển cơ sở nhà đầu tư tốt nhất.

Bên cạnh các giải thưởng dành cho quỹ, chương trình cũng sẽ vinh danh các đơn vị đồng hành cùng Ban tổ chức có đóng góp cho sự phát triển của ngành quỹ Việt Nam.

Với mùa giải đầu tiên, VFA 2026 không chỉ hướng tới việc ghi nhận những sản phẩm đầu tư nổi bật, mà còn đặt nền móng cho một hệ thống đánh giá có khả năng theo dõi hiệu quả quỹ qua thời gian, góp phần tăng tính minh bạch, chuyên nghiệp và kết nối của ngành quản lý quỹ Việt Nam./.

PV
Từ khóa:
VFA 2026 vfa ủy ban chứng khoán nhà nước

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