Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ "Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai"

10:32 | 22/09/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp uốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, chiều 21/9 (theo giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp những người bạn Hoa Kỳ.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ &quot;Vun đắp tình bạn-kiến tạo tương lai&quot;
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp những người bạn Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Hoạt động do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức với chủ đề “Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai”. Buổi gặp mặt có sự tham dự của các đảng viên Đảng Cộng sản Hoa Kỳ, bạn bè cánh tả, bạn bè truyền thống, các tổ chức hòa bình, cựu chiến binh, các tổ chức từ thiện, nhân đạo, tôn giáo, phi chính phủ, doanh nghiệp, học giả, học sinh, sinh viên... những người bạn đã có quá trình ủng hộ, hỗ trợ quý báu và những người đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành, ủng hộ quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Phát biểu tại cuộc gặp, nhiều ý kiến bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển của Việt Nam thời gian qua; chia sẻ những đóng góp tích cực cho độc lập, hòa bình, hàn gắn vết thương chiến tranh và công cuộc phát triển đất nước của Việt Nam cũng như thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ; thể hiện mong muốn tiếp tục kết nối, vun đắp quan hệ và kiến tạo những giá trị phát triển mới vì hòa bình, thịnh vượng và lợi ích của nhân dân hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng gặp gỡ những người bạn Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam nhiều tình cảm; khẳng định nhân dân Việt Nam không quên những người đã đứng bên mình trong những năm tháng khó khăn nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, chân thành cảm ơn các bạn Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, chiến tranh kết thúc, nhiều người tiếp tục gắn bó với Việt Nam, kiên nhẫn góp sức hàn gắn, giúp những người từng ở hai phía hiểu nhau hơn, vận động cho quan hệ hai nước khi còn nhiều rào cản. Đến hôm nay, sự gắn bó ấy vẫn được tiếp nối trong nhiều công việc: giúp khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc người khuyết tật, hỗ trợ giáo dục, y tế, kết nối những người muốn cùng làm việc với Việt Nam. Nhiều người đã dành cho những công việc đó một phần rất lớn cuộc đời mình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ &quot;Vun đắp tình bạn-kiến tạo tương lai&quot;
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến trao kỷ vật chiến tranh cho Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ về những nỗ lực mà Việt Nam đang theo đuổi và những điều còn phải cố gắng để cuộc sống của người dân tốt hơn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu, đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao; phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thời gian qua, Việt Nam tiến hành quy hoạch lại không gian phát triển; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm bớt tầng nấc trung gian và giao thêm trách nhiệm cho địa phương, công việc được giải quyết gần người dân hơn, rõ ai chịu trách nhiệm hơn; rà soát, sửa đổi những quy định còn chồng chéo, cắt giảm thủ tục không cần thiết và đẩy mạnh giải quyết công việc trên môi trường số.

Việt Nam đang tạo điều kiện tốt hơn để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, làm ăn và phát huy sáng kiến; nỗ lực thay đổi cơ chế để người làm nghiên cứu có thêm điều kiện sáng tạo, bớt bị ràng buộc bởi những thủ tục không phù hợp…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong tất cả những thay đổi đó, Đảng và Nhà nước luôn nghĩ đến cuộc sống của người dân; muốn trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn, người bệnh được chăm sóc tốt hơn, người lớn tuổi bớt lo lắng, những gia đình còn khó khăn có thêm cơ hội vươn lên. Cải cách phải đi cùng với chăm lo an sinh, bảo vệ môi trường và quan tâm đến những người dễ bị thiệt thòi.

Cho rằng những góp ý chân thành luôn đáng quý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng chú ý tiếp nhận, trao đổi và phản hồi những ý kiến; khi có sáng kiến hợp tác thì cùng tìm cách thực hiện. Người muốn đóng góp cần biết mình có thể liên hệ với ai, đề xuất của mình đang được xem xét ra sao và khó khăn nào cần cùng nhau tháo gỡ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ,chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn những gia đình chờ tin người thân, những nạn nhân chất độc da cam cần được chăm sóc, những vùng đất còn bom mìn và ô nhiễm dioxin. Với những người đang sống cùng những mất mát ấy, mỗi sự giúp đỡ kịp thời đều rất đáng quý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ &quot;Vun đắp tình bạn-kiến tạo tương lai&quot;
Các đại biểu tham dự cuộc gặp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với những người bạn Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tiếp tục dành nguồn lực cho công việc này và trân trọng sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong thời gian qua; mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ kết nối thông tin, chia sẻ tư liệu và kinh nghiệm khai thác cơ sở dữ liệu, để việc tìm kiếm, xác định danh tính những người đã hy sinh có thêm kết quả. Về phía mình, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn tiếp tục cùng các bạn Hoa Kỳ chăm sóc những người còn chịu hậu quả chiến tranh, làm cho những vùng đất an toàn hơn và giúp thêm nhiều gia đình tìm được người thân. Những câu chuyện này sẽ tạo thêm động lực học tập cho các học sinh, sinh viên, xây dựng niềm tin về tương lai tốt đẹp cho đất nước cũng như cho quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho một số người bạn Hoa Kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhận một số kỷ vật chiến tranh do đại diện Trường Đại học Texas Tech trao tặng./.

Theo TTXVN
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Hoa Kỳ

Dành cho bạn

Doanh nghiệp Việt cần tạo giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Doanh nghiệp Việt cần tạo giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Ngày 22/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 22/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

Ngày 22/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt đi ngang

Ngày 22/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt đi ngang

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Đọc thêm

Chủ tịch Quốc hội: Chuyển từ “làm nhiều luật” sang “làm luật tốt, ổn định và kiến tạo phát triển”

Chủ tịch Quốc hội: Chuyển từ “làm nhiều luật” sang “làm luật tốt, ổn định và kiến tạo phát triển”

(TBTCO) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chuyển mạnh từ “làm nhiều luật” sang “làm luật tốt, ổn định và kiến tạo phát triển”, không đưa vào chương trình những dự án chưa đủ độ chín, phạm vi còn giao thoa hoặc chưa thật sự rõ sự cần thiết phải ban hành luật riêng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tiếp lãnh đạo Công ty R3 Lithium, Hoa Kỳ

(TBTCO) - Sáng 21/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã tiếp ông Linh Austin - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty R3 Lithium (Hoa Kỳ) sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

(TBTCO) - Vào lúc 18h25' ngày 20/9 theo giờ địa phương (sáng 21/9 theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế John F. Kennedy, TP. New York, Hoa Kỳ, bắt đầu các hoạt động tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

(TBTCO) - Ngày 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, từ ngày 20 - 25/9/2026.
Việt Nam - đối tác đặc biệt tin cậy, đóng góp chủ động và đột phá của Liên hợp quốc

Việt Nam - đối tác đặc biệt tin cậy, đóng góp chủ động và đột phá của Liên hợp quốc

Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên hợp quốc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc

(TBTCO) - Sáng 19/9, tại hội trường Tỉnh ủy Bắc Ninh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

(TBTCO) - Sáng 19/9, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng (19/9/1954 - 19/9/2026) và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Nhiều giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, siết giám sát sở hữu ngân hàng

Nhiều giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, siết giám sát sở hữu ngân hàng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết 04 nhóm giải pháp với 53 nhiệm vụ được cụ thể hóa nhằm triển khai Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Trong đó, tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm về sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu, gây rủi ro cho tổ chức tín dụng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Doanh nghiệp Việt cần tạo giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Doanh nghiệp Việt cần tạo giá trị trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất 2 tuần

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Quyền Giám đốc Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ "Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai"

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp những người bạn Hoa Kỳ "Vun đắp tình bạn - kiến tạo tương lai"

Ngày 22/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 22/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

Tỷ giá USD hôm nay (22/9): USD nhích nhẹ, DXY dao động hẹp khi Mỹ đề xuất rót 5 tỷ USD tái thiết Trung Đông

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trưởng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (21/9): USD phân hóa, DXY neo vùng cao nhất 7 tuần khi thị trường chờ dữ liệu từ Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/9: Vàng thế giới giảm 33 USD, trong nước mất tới 1,2 triệu đồng/lượng

Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Cách tính thuế chuyển nhượng bất động sản mới nhất

Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Ngày 20/9: Giá heo hơi bước vào giai đoạn cân bằng ngắn hạn

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Ngày 22/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng

Giá vàng hôm nay ngày 21/9: Vàng thế giới giữ mốc 4.300 USD, trong nước đứng giá

Giá vàng hôm nay ngày 21/9: Vàng thế giới giữ mốc 4.300 USD, trong nước đứng giá

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng

Ngày 21/9: Giá heo hơi duy trì nhịp tăng