Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

15:00 | 20/09/2026
(TBTCO) - Ngày 20/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour, từ ngày 20 - 25/9/2026.
aa
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada. Ảnh: TTXVN

Tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Trí - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cùng tham gia Đoàn chính thức có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hải Ninh - Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Ngô Văn Tuấn - Bộ trưởng Bộ Tài chính; Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Vũ Hải Quân - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Trịnh Việt Hùng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Đào Hồng Lan - Bộ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí: Tô Ân Xô - Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Nguyễn Quốc Dũng - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hoa Kỳ; Đỗ Hùng Việt - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc; Phạm Vinh Quang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Canada.

Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada sẽ góp phần quan trọng thắt chặt và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc, với Hoa Kỳ và các đối tác; thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Canada phát triển thực chất và gắn kết hơn nữa; đồng thời khẳng định một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm trong các vấn đề toàn cầu, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới./.

Theo chinhphu.vn
Từ khóa:
tổng bí thư Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 hoạt động song phương tại Hoa Kỳ thăm cấp Nhà nước tới Canada

Bài liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại nhưng vẫn đậm đà hồn cốt văn hóa Kinh Bắc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

Dành cho bạn

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính

Học viện Tài chính mở rộng không gian phát triển với Phân hiệu mới tại TP. Hồ Chí Minh

Học viện Tài chính mở rộng không gian phát triển với Phân hiệu mới tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22/9, diễn ra lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam mùa đầu tiên - VFA 2026

Ngày 22/9, diễn ra lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam mùa đầu tiên - VFA 2026

Chứng khoán tuần mới (21/9 - 25/9): Vốn ngoại trở lại, thị trường bước vào cột mốc mới của lộ trình nâng hạng

Chứng khoán tuần mới (21/9 - 25/9): Vốn ngoại trở lại, thị trường bước vào cột mốc mới của lộ trình nâng hạng

Giảm chất thải, nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên

Giảm chất thải, nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên

Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

Đọc thêm

Việt Nam - đối tác đặc biệt tin cậy, đóng góp chủ động và đột phá của Liên hợp quốc

Việt Nam - đối tác đặc biệt tin cậy, đóng góp chủ động và đột phá của Liên hợp quốc

Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, Việt Nam đã vươn mình trở thành một đối tác đặc biệt tin cậy, có những đóng góp chủ động, đầy trách nhiệm và mang tính đột phá trên các trụ cột cốt lõi của Liên hợp quốc.
Nhiều giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, siết giám sát sở hữu ngân hàng

Nhiều giải pháp xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, siết giám sát sở hữu ngân hàng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước cho biết 04 nhóm giải pháp với 53 nhiệm vụ được cụ thể hóa nhằm triển khai Đề án “Tiếp tục hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, tăng cường khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Trong đó, tăng cường thanh tra, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm về sở hữu, chuyển nhượng cổ phiếu, gây rủi ro cho tổ chức tín dụng.
Thương mại và đầu tư là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Thương mại và đầu tư là điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ

Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tích cực, với thương mại, đầu tư và các lĩnh vực công nghệ, năng lượng, chuyển đổi xanh còn nhiều dư địa hợp tác.
Dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Tại Hội nghị giao ban sáng 17/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát từng lĩnh vực, từng dự án, làm rõ những điểm nghẽn và đề xuất giải pháp cụ thể, dồn lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với kiểm soát chặt chẽ lạm phát.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và thăm Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc và thăm Canada

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 quốc và thăm cấp Nhà nước tới Canada từ ngày 20 đến 25/9/2026.
FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam

(TBTCO) - Chiều 17/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc điều hành Tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chủ động “làm sạch” hệ thống văn bản, khơi nguồn lực phát triển

Chủ động “làm sạch” hệ thống văn bản, khơi nguồn lực phát triển

(TBTCO) - Việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính sẽ nhận diện các điểm nghẽn, trên cơ sở đó sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản theo nguyên tắc “thống nhất, khả thi, đơn giản hóa, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân”, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Gia Lai lên tiến độ xử lý 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư

Gia Lai lên tiến độ xử lý 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư

(TBTCO) - Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai lưu ý Chủ tịch UBND các xã, phường hoàn thành xử lý dứt điểm gần 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý trong năm 2026. Kết quả xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ (KPI) đối với người đứng đầu xã, phường.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính

Phân hiệu Học viện Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh: Kiến tạo giá trị mới cho nhân lực tài chính

Học viện Tài chính mở rộng không gian phát triển với Phân hiệu mới tại TP. Hồ Chí Minh

Học viện Tài chính mở rộng không gian phát triển với Phân hiệu mới tại TP. Hồ Chí Minh

Ngày 22/9, diễn ra lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam mùa đầu tiên - VFA 2026

Ngày 22/9, diễn ra lễ trao Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam mùa đầu tiên - VFA 2026

Chứng khoán tuần mới (21/9 - 25/9): Vốn ngoại trở lại, thị trường bước vào cột mốc mới của lộ trình nâng hạng

Chứng khoán tuần mới (21/9 - 25/9): Vốn ngoại trở lại, thị trường bước vào cột mốc mới của lộ trình nâng hạng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Giảm chất thải, nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên

Giảm chất thải, nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên

Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

Hải quan hướng dẫn điều kiện tạm xuất - tái nhập xe mô tô tự lái qua biên giới Việt - Trung

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.300 USD giữa áp lực lãi suất

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.300 USD giữa áp lực lãi suất

Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại

Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vốn 22.188 tỷ đồng

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vốn 22.188 tỷ đồng

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay (19/9): USD đồng loạt đi lên sau tuần lãi suất sôi động, Fed và BoJ đều tăng 0,25 điểm phần trăm

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm